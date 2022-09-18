Ключове питання: як ще ЄС може поставити Віктора Орбана на місце, якщо не ставити на стіл питання про його можливе виключення. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.
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Угорщина – символічна жертва
Експерт переконаний, що виключення Угорщини цілком реальне. Мовляв, Європейський Союз потребує трансформації, а для цього навіть необхідно когось виключити протягом найближчих 5 – 10 років.
Для того, щоб навести дисципліну. Брали всіх, а щоб брати далі, потрібно показати, що можна і заходити, і виходити. Якщо не буде цієї можливості виходу, поріг входу буде складний,
– пояснює Микола Давидюк.
Він висловив думку, що нині Албанія або Чорногорія більше підходять на роль члена ЄС, ніж, наприклад, та ж Угорщина. Втім, їх не беруть, оскільки Євросоюз може бути "завеликим".
"Скажуть, що так надто важко схвалювати рішення. А коли буде можливість деінтеграції, виключення, тоді й будуть брати простіше," – розповів політолог.
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Більша відповідальність для потенційних членів
Ще один позитивний для Європейського Союзу аспект від можливості виключення полягає в тому, що це буде більшою політичною відповідальністю для перехідних економік і політичних режимів – України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, балканських країн тощо.
Це країни, які сказали, що теж хотіли б стати членами Європейського Союзу. Втім, якщо вони будуть знати, що можуть і виключити, то реформи будуть робити чесніше,
– пояснює експерт.
Відтак він переконаний, що в цьому контексті Угорщина може стати такою собі символічною жертвою. Втім, це не викличе принципу доміно.
"Але провокувати Орбана на вихід можуть Китай і росія, яким буде цікаво створити певний хаос на території ЄС. Дійсно, у цьому може бути інтерес", – відзначив Микола Давидюк.
Чому Угорщину можуть виключити з ЄС:
- У Європейського Союзу є ціла низка питань до режиму угорського прем'єра Віктора Орбана. Зокрема, щодо його ймовірних корупційних схем.
- Політик сам "попалився" на них, коли намагався нав'язати ЄС думку про необхідність скасувати санкції проти окремих росіян. Його інтерес у цьому питанні може бути лише один.
- Багато політичних експертів сходяться на думці, що Орбан та його партія "Фідес" тримаються при владі зокрема завдяки щедрій фінансовій "підтримці" з боку росії. Її оцінюють сотнями мільйонів доларів щороку.
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