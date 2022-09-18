Ключове питання: як ще ЄС може поставити Віктора Орбана на місце, якщо не ставити на стіл питання про його можливе виключення. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Угорщина – символічна жертва

Експерт переконаний, що виключення Угорщини цілком реальне. Мовляв, Європейський Союз потребує трансформації, а для цього навіть необхідно когось виключити протягом найближчих 5 – 10 років.

Для того, щоб навести дисципліну. Брали всіх, а щоб брати далі, потрібно показати, що можна і заходити, і виходити. Якщо не буде цієї можливості виходу, поріг входу буде складний,

– пояснює Микола Давидюк.

Він висловив думку, що нині Албанія або Чорногорія більше підходять на роль члена ЄС, ніж, наприклад, та ж Угорщина. Втім, їх не беруть, оскільки Євросоюз може бути "завеликим".

"Скажуть, що так надто важко схвалювати рішення. А коли буде можливість деінтеграції, виключення, тоді й будуть брати простіше," – розповів політолог.

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Більша відповідальність для потенційних членів

Ще один позитивний для Європейського Союзу аспект від можливості виключення полягає в тому, що це буде більшою політичною відповідальністю для перехідних економік і політичних режимів – України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, балканських країн тощо.

Це країни, які сказали, що теж хотіли б стати членами Європейського Союзу. Втім, якщо вони будуть знати, що можуть і виключити, то реформи будуть робити чесніше,

– пояснює експерт.

Відтак він переконаний, що в цьому контексті Угорщина може стати такою собі символічною жертвою. Втім, це не викличе принципу доміно.

"Але провокувати Орбана на вихід можуть Китай і росія, яким буде цікаво створити певний хаос на території ЄС. Дійсно, у цьому може бути інтерес", – відзначив Микола Давидюк.

Чому Угорщину можуть виключити з ЄС:

У Європейського Союзу є ціла низка питань до режиму угорського прем'єра Віктора Орбана. Зокрема, щодо його ймовірних корупційних схем.

Політик сам "попалився" на них, коли намагався нав'язати ЄС думку про необхідність скасувати санкції проти окремих росіян. Його інтерес у цьому питанні може бути лише один.

Багато політичних експертів сходяться на думці, що Орбан та його партія "Фідес" тримаються при владі зокрема завдяки щедрій фінансовій "підтримці" з боку росії. Її оцінюють сотнями мільйонів доларів щороку.

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