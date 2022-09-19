Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее он говорил о том, что Венгрию могут выгнать из Евросоюза как символическую жертву.

Важно Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе, – Подоляк

Румыния и Венгрия смотрят на нас как на потенциальную жертву

Давыдюк отметил, что Венгрия и Румыния могут смотреть на Украину как на потенциальную жертву. Они готовы вонзить нож в спину.

Да, они голосуют, как необходимо. Однако при возможных раскладах это два потенциальных врага, которые могут быть не менее враждебными, чем россия. Румыния и Венгрия – это два потенциальных агрессора против Украины

– заметил политолог.

Он добавил, что любую возможность совершить преступление, когда мир будет на развилке, они используют. Они совершат преступление против нас.

Эти стратегии еще со времен Второй мировой войны

По словам Давыдюка, Румыния и Венгрия эти стратегии вынашивают со времен Второй мировой войны. Они не публичны, тайны, но от них не отказались.

"Если проанализировать их деятельность на территории, прилегающей к этим странам, мы можем заключить, что в будущем эти страны совершат акт агрессии в нашу сторону", – подчеркнул он.

Украина должна быть сильной, чтобы избежать этого

По мнению политолога, Украина должна быть сильной во избежание этого. Мы должны иметь мощную экономику, быть защищенными геополитически и дипломатически. Тогда они этого не сделают.

Вот это наша задача. Будет стыдно, если даже эти страны, явно далеко не в списке сильнейших, будут смотреть на нас, как на жертву,

– подытожил он.

Давыдюк назвал еще 2 страны, которые могут совершить акт агрессии против Украины: смотрите видео

Новости Венгрии и Румынии: последние события