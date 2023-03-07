О них в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он объяснил, что первую роль в этом играет ЕС.

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Опухоль, которую нужно вырезать

В конце февраля заговорили о предполагаемом визите в Киев "друга" Путина Виктора Орбана. Это может свидетельствовать о том, что венгерский лидер меняет вектор своих взглядов на войну России против Украины. И в этом весомую роль сыграл именно Европейский Союз, отметил Валерий Клочок.

"Все понимают, что Венгрия – это сейчас гнойник для ЕС, раковая опухоль, которую нужно взять и вырезать. Я имею в виду и специально уточняю – Венгрия Орбана, чтобы никто не путал. И это нужно убирать", – сказал в эфире политический эксперт .

Валерий Клочок о внезапном визите Орбана в Киев: смотреть видео

Орбан в свое время имел очень тесные отношения с Путиным. И о них знают в ЕС и в случае необходимости могут открыть то, что мгновенно лишит его должности.

"Внутриполитические процессы они разные. Сейчас возьмут папку Орбана его сотрудничества с Путиным. Вспомните, как он избирался на должность, кто финансировал его избирательную кампанию, а теперь после тех видео, после зверств, которые совершает Путин в Украине, сказать Орбан: ты тоже деньги у Путина брал? У тебя тоже оказывается руки по локти в крови. И его очень легко могут снять с должности", – предположил возможные события Клочок.

Но стать они могут вполне реальными. Потому что мировая политика по отношению к Украине за последний год крайне изменилась. Если еще в 2014 году мало кто поддерживал и вообще понимал, что происходит в стране, то сейчас есть четкое понимание черного и белого, подчеркнул спикер.

Тоже самое понимает и Орбан. Под влиянием ситуации, политики ЕС на него, под влиянием разных механизмов он изменит свою позицию. Если он не изменит – у него путь один. Он это прекрасно понимает и убежища в России не найдет,

– сказал Валерий Клочок.

Сербия и Молдова – пример для Венгрии.

Валерий Клочок вспомнил Сербию, которая до сих пор является участницей ОДКБ, и смену позиции Александра Вучича. Так, в одном из последних интервью для СМИ глава Сербии заявил о курсе на ЕС.

"Те, кто вчера был лоялен к Путину, они понемногу от него отходят. И эта политика ЕС, которая проводится по отношению к Вучичу, Орбану она правильная, последовательная и логичная. Ну, конечно, так быстро этого сделать невозможно", – отметил политический эксперт.

Он вспомнил, например, и Молдову, которая в начале полномасштабного вторжения держала нейтралитет, потому что была зависима от российского газа.

"Но очень хорошо, что проводили работу с Санду, осуждали ее политику. Сейчас состоялась ее встреча с Джо Байденом, который приезжал в Польшу. Она присутствовала на его выступлении. Такие вещи случайно не делаются. Румыния усиливает свое влияние на Молдову, потому что нужно привести в сознание – у вас под боком еще один гнойник, который называется Приднестровье. Его нужно вырезать", – сказал Валерий Клочок.

Интересен еще один момент, который отметил эксперт. Значительную роль в изменении политических позиций упомянутых стран сыграла Великобритания с участием Бориса Джонсона. А связь между ЕС и США, которая была потеряна во времена Дональда Трампа, возобновляется.

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