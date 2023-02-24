За словами угорського прем'єр-міністра, Росія не зможе перемогти, проте, якщо ядерну державу загнати у кут, може початися ядерна війна. Тому необхідно чимшвидше сісти за стіл переговорів.
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Потрібен "мир", бо ядерну державу "не можна заганяти в кут"
Прем'єр Угорщини, що не раз відзначався своїми одіозними заявами й вчинками, вкотре спробував схилити світ до перемовин з країною-агресоркою. Орбан визнав, що Росія не зможе перемогти, адже за Україну став весь цивілізований світ.
Втім, він додав, що Росія є ядерною державою, яку не можна "заганяти в кут", бо це може "спровокувати" Путіна почати ядерну війну. Зауважимо, що такими висловлюваннями Орбан підіграє риториці Кремля і "ядерному шантажу" Путіна.
Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще,
– мовиться у повідомленні Віктора Обрана.
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Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "не нашою"
- Нещодавно скандальний прем'єр Угорщини заявив, що постачання Заходом зброї в Україну затягує війну. Він запевнив, що Євросоюз не повинен втручатися.
- За словами Віктора Орбана, агресія Росії в Україні – це конфлікт не між арміями "добра і зла", а війна між двома слов'янськими країнами. Мовляв, "це їхня війна, а не наша", нехай воюють між собою.
- Захід має припинити підтримувати один з таборів "чужої війни". А Україна, своєю чергою, має припинити боротьбу та розпочати "мирні переговори" з Росією.