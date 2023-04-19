Запрет украинского импорта
Венгрия расширила перечень запрещенного импорта из Украины. В него кроме зерновых добавили муку, мед, растительное масло и мясо.
Обратите внимание Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна
Такие ограничения будут действовать до 30 июня. Такие действия правительство Венгрии объяснило защитой местных фермеров и потребителей. Перевозчики, нарушающие правила, будут оштрафованы, а размер штрафа может достигать даже полной стоимости груза.
По словам министра сельского хозяйства Венгрии, из-за притока украинского зерна цены на:
- потребительская пшеница в стране упала на 27% по сравнению с предыдущим годом,
- фуражную пшеницу – на 37%,
- фуражную кукурузу – на 23%.
С чрезвычайно низкой себестоимостью производства украинское сельское хозяйство, имея полные возможности беспошлинной и свободной торговли, начало экспортировать на европейский рынок, кроме зерна и масличных культур, большое количество птицы, яиц и меда, что повлияло на возможности отечественных и центральноевропейских фермеров,
– отметил он, передает 24.hu.
Какие еще страны запретили украинский импорт
- 15 апреля Польша запретила ввозить украинское зерно и другое продовольствие. Речь идет о сахаре, сухих кормах, льне и конопле, семян, молоке и молочных продуктах некоторых видов мяса, в частности – говядине, баранине, свинине, яйцах, меде, вине и многих других продуктах.
- К запрету присоединилась и Словакия, из-за обнаружения в партии пшеницы из Украины пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека, сообщили Министерство сельского хозяйства и сельского развития Словакии.
- Также запрет на экспорт украинского зерна, чтобы защитить местный аграрный сектор, ввело и правительство Болгарии, за исключением транзитных товаров.