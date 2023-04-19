Заборона українського імпорту
Угорщина розширила список забороненого імпорту з України. У нього окрім зернових додали борошно, мед, олію та м'ясо.
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Такі обмеження діятимуть до 30 червня. Такі дії уряд Угорщини пояснив захистом місцевих фермерів та споживачів. Перевізники, які порушують правила, будуть оштрафовані, а розмір штрафу може сягати навіть повної вартості вантажу.
Зі слів міністра сільського господарства Угорщини, через приплив українського зерна ціни на:
- споживчу пшеницю в країні впали на 27% порівняно з попереднім роком,
- фуражну пшеницю – на 37%,
- фуражну кукурудзу – на 23%.
З надзвичайно низькою собівартістю виробництва українське сільське господарство, маючи повні можливості безмитної та вільної торгівлі, почало експортувати на європейський ринок, крім зерна та олійних культур, велику кількість птиці, яєць і меду, що вплинуло на можливості вітчизняних і центральноєвропейських фермерів,
– зазначив він, передає 24.hu.
Які ще країни заборонили український імпорт
- 15 квітня Польща заборонила ввозити українське зерно та інше продовольство. Йдеться про цукор, сухі корми, льон та коноплі, насіння, молоко та молочні продукти деякі види м'яса, зокрема – яловичину, баранину, свинину, яйця, мед, вино та багато інших продуктів.
- До заборони доєдналась і Словаччина, через виявлення у партії пшениці з України пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини, повідомили у Міністерство сільського господарства і сільського розвитку Словаччини.
- Також заборону на експорт українського зерна, аби захистити місцевий аграрний сектор ввів й уряд Болгарії, за вийнятком транзитних товарів.