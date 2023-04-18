У Міністерстві економіки України розповіли, коли зерно знову почнуть перевозити. Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про підсумки перемовин, які відбулись у Варшаві.
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Про що домовились Україна та Польща
Юлія Свириденко заявила, що Україна ставиться до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща до наших.
За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 21 квітня на п'ятницю 22 квітня поточного (2023 – 24 Канал) року,
– заявила міністерка економіки України.
За словами Свириденко, український уряд очікує офіційної комунікації від Польщі, щоб узгодити технічні аспекти перевезення зерна через сусідню країну.
Що цьому передувало
- Буквально 15 квітня Польща заборонила ввозити в їхню країну українське зерно та інше продовольство. Мовилось про цукор, сухі корми, льон та коноплі, насіння, молоко та молочні продукти деякі види м'яса, зокрема – яловичину, баранину, свинину, яйця, мед, вино та багато інших продуктів.
- Це було пов'язане з тим, що українське зерно ввозять без мита. Частина продовольства залишалась у Польщі та створювала проблеми для місцевих фермерів. Зокрема, знецінилась їхня продукція.
- Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Київ та Варшава залишаються близькими партнерами й друзями, проте захист інтересів власних громадян – на першому місці.
- Фахівець Київської школи економіки Павло Мартишев розповів, що рішення Польщі ґрунтувалось на 3 основних факторах. Детальніше про них – читайте тут.