Про це 24 Каналу розповів фахівець Київської школи економіки Павло Мартишев. Він зауважив, що проблема на польському ринку зерна є, але вона не настільки драматична, як її змальовують місцеві фермери.

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За словами економічного аналітика, рішення про заборону експорту ґрунтується на 3 основних факторах.

По-перше, знизилася світова ціна на зерно через відновлення морського експорту з України.

По-друге, Польща зібрала значний урожай зерна у 2022 році і не встигла розпродати його. Польські фермери притримували врожай в очікуванні, що ціни зростуть, але вони навпаки впали.

Це призвело до того, що різниця між польськими і вже низькими світовими цінами підвищилася. Тобто польські ціни стали ще нижчими, ніж очікувалося. Так польські фермери могли продати зерно раніше і заробити більше,

– додав спікер.

По-третє, восени пройдуть вибори до Сейму, а фермери складають значну частину електорату провладної партії у країні. Так вони зрозуміли, що можуть маніпулювати урядом і спробували захистити внутрішній ринок від українського зерна.

Скільки українського зерна пройшло через Польщу

Мартишев розповів, що на загальну цінову ситуацію з зерном в Польщі впливає український експорт, адже зараз неможливо відстежити скільки українського зерна йде транзитом через країну, а скільки залишається в ній.

З березня 2022 року ми провезли через Польщу приблизно 6 – 6,5 мільйонів тонн зерна. І, грубо кажучи, попередні оцінки вказують на те, що приблизно половина транзитована, а половина пішла на внутрішній ринок,

– зауважив експерт.

Також важливим нюансом є те, що навіть транзитне зерно займає портові потужності в чотирьох основних портах Польщі. Тобто транзит також дещо знижує місцеві ціни на зерно.

Мартишев повідомив, що навіть місцеві польські трейдери закуповують українське зерно. Є спільні польсько-українські компанії, що закуповують зерно в Україні і перепродають його у Польщі.

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Україна відновила довоєнний експорт

Зростання показників експорту зерна до Польщі, порівняно з минулим роком, свідчить про те, що Україна надолужує втрачене з початку повномасштабної війни, а не критично збільшує експорт.

Ми бачили досить непогані показники сукупного експорту у вересні – жовтні, коли запрацювали порти, переходи на західних кордонах та порти на річці Дунай. Тоді ми досягли довоєнних обсягів експорту, а потім російська сторона у Босфорі почала сповільнювати зернові шляхи,

– пояснив мовець.

Тому для України всі елементи експорту є дуже важливими: і порти, і західні кордони, і річка Дунай. Якщо один з цих елементів відпадає, це призводить до просідання цін всередині країни і до серйозних проблем для українських фермерів.

Які прогнози для України

Повідомляється, що фермери Болгарії та Румунії протестують проти рішення Євросоюзу звільнити від мита сільськогосподарську продукцію з України, вони побоюються перенасичення місцевих ринків та зниження цін.

Експерт зауважив, що румунська логістика зараз дещо перевантажена. До повномасштабного вторгнення вона важко витримувала і місцевий обсяг зерна, не кажучи вже про експортований.

Однак, Мартишев переконаний, що в цій проблемі буде позитивна розв'язка, можливо, буде дозволений лише транзит Румунією, щоб не знижувати доходи місцевих фермерів.

Багато чого залежить і від майбутнього врожаю. Щодо українського врожаю оцінки дещо песимістичні. Мінагрополітики каже про 60 мільйонів тонн, бізнес називає число 50 млн тонн.

Це означає, що ми будемо вирощувати більше олійних культур, переробляти їх в олію та шрот, а вал зерна буде на ринку знижуватися протягом найближчих місяців,

– додав експерт.

Він також розповів, що зараз відновлюється експорт через порти, оскільки Китай зайшов купувати українську кукурудзу великими судами. Це дозволяє навіть за невеликої кількості кораблів вивозити достатню кількість зерна, а це поступово призводитиме до вирівнювання ситуації на західних кордонах.

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