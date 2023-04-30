Франція продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Глава держави подякував Макрону за це.

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Зеленський провів перемовини з Макроном

Президент розповів, що під час розмови з Макроном він подякував йому за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції. Під час переговорів лідери:

  • Обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру.
  • Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

Детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні – червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони,
– зауважив український лідер.

Він додав, що швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, адже це те, що значно посилює наші можливості.

"Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакета", – підсумував глава держави.

Франція прагне перемовин Росії та України: коротко

  • За інформацією Bloomberg, зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн розроблятиме з головний китайським дипломатом Ваном Ї документ, який має стати основою для початку перемовин між Україною та Росією. Однак ці переговори залежатимуть від успішного контрнаступу ЗСУ.
  • Після візиту Макрона до Китаю та зустрічі з Сі Цзіньпіном 6 квітня лідер Франції змінив свою риторику стосовно США. Він закликав європейців дистанціюватися від Сполучених Штатів і не втручатися в ситуацію щодо Тайваню.
  • Водночас скандальна заява щодо пострадянських країн, яку зробив посол Китаю у Франції також не залишилася без уваги. Після цього Євросоюз закликав країну визнати його персоною нон ґрата. Відповідний лист підписали 80 європейських депутатів.