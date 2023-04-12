Не менше обурили й заяви французського президента після зустрічі з китайським лідером щодо стратегічної автономії Європи, а також гострих відносин Китая з Тайванем та участі у цьому Франції. Тож по поверненню у Францію він отримав холодний прийом.

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За що критикують Макрона

Як зазначити в NYT, ймовірно, Макрон сподівався, що візит до Піднебесної сприятиме його амбіціям посадити Францію за стіл великих держав у світі, який змінився після вторгнення Росії в Україну та появи Пекіна як арбітра глобального конфлікту. Однак окрім протестів у Франції, його тепер критикують й за кордоном.

Передусім Емануеля Макрона критикують у наївності загравання спершу з Росією після початку повномасштабного її вторгнення в Україну, а згодом з Китаєм. З державою, яка "хоче вбити клин між Європою та Сполученими Штатами та попереджає про американське "стримування"".

Адже після його невдалої спроби схилити Путіна до нової "стратегічної архітектури" для Європи, Макрон "явно вирішив залицятися до Сі". Так французький президент, як припустили у виданні, сподівається не тільки отримати економічні та торговельні вигоди, але й заручитися посередництвом Китаю в припиненні війни в Україні. Хоча "під час візиту не було жодних доказів такої допомоги з боку пана Сі".

Так, занепокоєння, особливо для США, викликали його припущення в інтерв’ю Politico та французьким журналістам після візиту до Китаю, що безпека Тайваню не є проблемою Європи, яка має протистояти тому, щоб стати "васалами" Америки. За словами Макрона про Тайвань, "найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цій темі та взяти приклад із порядку денного США та надмірної реакції Китаю".

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Ба більше, є припущення, що Єлисейський палац наполягав на "вичитуванні" статті та вирізав "деякі частини інтерв’ю, в якому президент ще відвертіше говорив про Тайвань і стратегічну автономію Європи".

При цьому західні політики не розуміють:

чим тайванська демократія та свобода відрізняються від української демократії та свободи,

чим загроза російської автократії відрізняється від загрози китайської автократії, яка підтримує Москву.

Зауважимо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка з Макроном відвідувала Пекін, у Китаї відкрито зауважила, що "ніхто не повинен в односторонньому порядку силою змінювати статус-кво в цьому регіоні".

Реакція світу на заяви Макрона

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що союз зі США є "абсолютною основою нашої безпеки" та додав, вочевидь, у відповідь Макрону, що деякі західні лідери "мріють про співпрацю з усіма, з Росії та з деякими державами на Далекому Сході".

Сенатор та республіканець Марко Рубіо з Флориди ж запитав, чи говорить Макрон від імені всієї Європи і чи Макрон тепер є її головою. "Тому що якщо він є, є деякі речі, які нам доведеться змінити". При цьому однією зі змін, за його словами, може бути те, що Америка скаже Європі: "Ви, хлопці, займайтеся Україною".

Своїми словами він звернув увагу не на те, що США буцімто хочуть перестати допомагати Україні, а на проблематику зауважень французького президента. Адже він заговорив про розбудову європейської "стратегічної автономії" в той час, коли США надають переважну частину військової підтримки Україні, яка так само знаходиться далеко від Штатів, як Тайвань від Франції. Ба більше, така заява здається провокативною у той час, коли в Республіканській партії США зростала стурбованість щодо великих витрат на Україну, а в самій державі наближаються вибори.

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Сенатор та республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем зазначив же, що останній візит Макрона до Китаю лише підбадьорює комуністів і президента Сі, "який, здається, має намір переписати світовий порядок і захопити Тайвань силою".

Директор Німецької ради з міжнародних відносин Гунтрам Вольф також зауважив, що важливо звертати увагу на те, "де і коли ви щось говорите". Адже Макрон свої заяви виголосив після того, як Китай почав погрожувати військовими навчаннями навколо Тайваню у відповідь на зустріч президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Кевіном Маккарті в Каліфорнії.

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Коли ти залишаєш Сі і відразу кажеш, що Тайвань не наша справа, це здається дивним. Якщо ви думаєте, що Європа повинна відмовитися від Тайваню, вас одразу запитають, від кого ще ви відмовитесь?

– зауважив він.

Зауважимо, що після заяви Макрона у Єлисейському палаці були вимушені прояснити прихильність Франції, та заявити, що держава вважає США союзником з спільними цінностями.

Наслідки для Емануеля Макрона

Безпосередні витрати після заяв для Емануеля Макрона здаються високими.

У NYT прийшли висновку, що візит Макрона до Китаю та його заяви зробили французького президента більш ізольованим, ніж будь-коли за всі його шість років президентства. Його непопулярність у Франції зросла, як і недовіра за її межами.

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Усе через те, що він намагається змінити як свою власну країну, так й основи будь-якого міжнародного порядку, які виникли після війни в Україні.

За короткий час у Китаї Макрону вдалося відштовхнути або стурбувати союзників від Варшави до Вашингтона своїм прийняттям того, що в китайсько-французькій декларації називається "глобальним стратегічним партнерством з Китаєм". Він прийняв китайський лексикон "багатополярного" світу, вільного від "блоків", звільненого від "менталітету холодної війни" та менш залежного від "екстериторіальності долара США",

– зазначили в NYT.

"Катастрофа", – охарактеризувала інтерв’ю Макрона в Politico відома французька зовнішньополітична аналітикиня Ніколь Башаран.