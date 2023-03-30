Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що, на жаль, сценарій військової операції проти Тайваню можливий. На його думку, торішній візит Ненсі Пелосі на острів був превентивним заходом, тому що США мали інформацію про можливе розгортання Китаєм операції проти Тайваню.

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Китай спробує розв'язати цю проблему

Він нагадав, що за останні кілька років Китай збільшив оборонний бюджет у два рази. А в цьому році передбачено його збільшення ще на 7%.

Можливо у найближчі роки Китай спробує розв'язати для себе проблему з Тайванем. Хоча Тайвань не визнала жодна велика держава. І США також час від часу говорять про те, що вони дотримуються політики "єдиного Китаю",

– зазначив Борис Тизенгаузен.

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Він звернув увагу на те, що США постачає Тайваню зброю у великій кількості. І це стало однією з причин доволі різких заяв з боку КНР.

"Проте саме США виступають головним запобіжником військової операції на Тайвані, яка, дійсно, може розпочатися", – наголосив політтехнолог.

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