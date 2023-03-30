Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що, на жаль, сценарій військової операції проти Тайваню можливий. На його думку, торішній візит Ненсі Пелосі на острів був превентивним заходом, тому що США мали інформацію про можливе розгортання Китаєм операції проти Тайваню.
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Китай спробує розв'язати цю проблему
Він нагадав, що за останні кілька років Китай збільшив оборонний бюджет у два рази. А в цьому році передбачено його збільшення ще на 7%.
Можливо у найближчі роки Китай спробує розв'язати для себе проблему з Тайванем. Хоча Тайвань не визнала жодна велика держава. І США також час від часу говорять про те, що вони дотримуються політики "єдиного Китаю",
– зазначив Борис Тизенгаузен.
Політолог спрогнозував можливість військової операції Китаю на Тайвані: дивіться відео
Він звернув увагу на те, що США постачає Тайваню зброю у великій кількості. І це стало однією з причин доволі різких заяв з боку КНР.
"Проте саме США виступають головним запобіжником військової операції на Тайвані, яка, дійсно, може розпочатися", – наголосив політтехнолог.
Більше про можливість військової операції Китая на Тайвані
- Західні ЗМІ пишуть, що наразі невідомо, як Китай розпочне вторгнення на Тайвань. Один з варіантів – спробувати тактику "сірої зони" – заблокувати Тайвань і поступово руйнувати його економіку. Інший варіант – завдати превентивних ракетних ударів по військовім базам США на Гуамі та в Японії, щоб звільнити шлях для десантного нападу.
- У США змоделювали можливі бойові дії країни проти Китаю, якщо він нападе на Тайвань. У випадку вторгнення Сполучені Штати втратять декілька авіаносців, 20 – 30 кораблів і приблизно 3 200 військовослужбовців.
- Втрати КНР будуть відчутнішими: 138 кораблів, 155 бойових літаків і близько 10 тисячі солдатів.
- Армія Тайваню може позбутися усього свого бойового флоту, який складається з 26 фрегатів та есмінців, а також втратить 3 500 військових.