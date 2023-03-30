Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, сценарий военной операции против Тайваня возможен. По его мнению, прошлогодний визит Нэнси Пелоси на остров был превентивным мероприятием, так как США располагали информацией о возможном развертывании Китаем операции против Тайваня.

Смотрите также Российская глупость и китайская мудрость: почему не стоит плести удавки для соседей

Китай попытается решить эту проблему

Он напомнил, что в последние несколько лет Китай увеличил оборонный бюджет в два раза. А в этом году предусмотрено его увеличение еще на 7%.

Возможно, в ближайшие годы Китай попытается решить для себя проблему с Тайванем. Хотя Тайвань не признало ни одно крупное государство. И США также время от времени говорят о том, что они придерживаются политики "единого Китая",

– отметил Борис Тизенгаузен.

Политолог спрогнозировал возможность военной операции Китая на Тайване: смотрите видео

Он обратил внимание на то, что США снабжает Тайвань оружием в большом количестве. И это стало одной из причин довольно резких заявлений со стороны КНР.

"Однако именно США выступают главным предохранителем военной операции на Тайване, которая, действительно, может начаться", - подчеркнул политтехнолог.

Больше о возможности военной операции Китая на Тайване