Журналісти видання стверджують, що напруга між країнами висока, оскільки американські сили повертаються до нової доктрини, відомої як "розподілена летальність". Її мета – притуплення китайських ракетних атак.

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Сценарії початку війни

Минулого тижня десятки китайських літаків порушили "розпізнавальну зону ППО" Тайваню. А нещодавно міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган назвав американську стратегію всебічного стримування та придушення "грою життя та смерті з нульовою сумою".

Наразі ніхто не певен, як може початися вторгнення на Тайвань. Китай може використовувати тактику "сірої зони", щоб заблокувати острів і підірвати його економіку та моральний дух. Або Китай може завдати превентивних ракетних ударів по американських базах на Гуамі та в Японії, розчистивши шлях для десантного нападу.

А оскільки Тайвань може протистояти атаці самостійно лише кілька днів або тижнів, то будь-який конфлікт може швидко перерости у протистояння супердержав.

Замість окопів і нападів, які спостерігаються в Україні, війна за Тайвань може залучити нове покоління зброї. Військові застосовуватимуть гіперзвукові ракети та протисупутникову зброю, що спричинить незліченні руйнування та спровокує непередбачувану відплату.

Крім того, економічні наслідки були б руйнівними. Тайвань є основним у світі постачальником передових напівпровідників. Америка, Китай і Японія – три держави з найрозвиненішою економікою – запровадять санкції, паралізуючи світову торгівлю.

Америка буде закликати Європу та інших своїх друзів накласти ембарго на Китай.

США та Китай провокують одне одного

Сі Цзіньпін наказав Народно-визвольній армії Китаю бути готовою до вторгнення до 2027 року. Президент Джо Байден, своєю чергою, заявив, що Америка захистить Тайвань, якщо Китай нападе.

Обидві сторони зміцнюють свої позиції та намагаються продемонструвати свою рішучість, що призводить до дестабілізації.

Зокрема, найвища напруженість між країнами спостерігалась, коли членкиня Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайбей (столиця Тайваню).

Вищі чиновники оборони США та Китаю не спілкувалися з листопада. Під час нещодавнього інциденту з повітряною кулею-шпигуном США вимагали пояснень, однак Китай не відповів.

Те, що одна сторона бачить, як оборонний акт для захисту своїх червоних ліній, інша бачить як агресивну спробу перешкодити її амбіціям. Таким чином обидві сторони відчувають необхідність продовжувати зміцнювати свої позиції.

Незрозуміло, як далеко може зайти Америка, щоб захистити Тайвань. Китай, своєю чергою, має деякі територіальні плани за межами острова, але не хоче нападати.

Як запобігти війні

Видання зазначає, що тайванці надзвичайно ліберальний і демократичний народ. Було б трагедією, якби він був змушений підкоритися диктатурі.

Допомога, яку отримує Тайвань, має бути спрямована на стримування нападу Китаю, не провокуючи його. Америці необхідно взяти до уваги побоювання Сі. Адже загальна американська гарантія безпеки може надихнути Тайвань оголосити формальну незалежність, що є червоною лінією для Китаю.

Більша американська військова присутність на Тайвані може змусити Китай напасти зараз. Однак невдале вторгнення дорого обійдеться Сі та Комуністичній партії.

Америці потрібно відкалібрувати свою позицію: запевнити лідера Китаю, що його червоні лінії залишаються недоторканими. Також Америка повинна уникати дій, які провокують Китай. Вона повинна продовжувати модернізацію своїх збройних сил і гуртувати своїх союзників.

Журналісти видання констатують, що США і сьогоднішній китайський режим ніколи не погодяться щодо Тайваню. Але вони поділяють спільний інтерес уникнення Третьої світової війни.

Це територія, на якій зараз зосереджена світова безпека. На жаль, потенційні точки дотику між Америкою та Китаєм на Тайвані звужуються. Якимось чином дві недружні країни повинні знайти спосіб жити разом у більшій безпеці.