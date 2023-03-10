Таку думку 24 Каналу висловив керівник Бюро аналізу політики, політолог Віктор Бобиренко. Він нагадав, що 24 лютого Китай представив свій "мирний план" для завершення війни в Україні.

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Зокрема, Пекін закликав "поважати суверенітет всіх країн" та сідати за стіл переговорів. За словами Бобиренка, Китай грає у свою велику гру, основною фішкою якої є Тайвань. У "повагу до суверенітету держав" Пекін вкладає власний сенс.

"Китайці виступають за територіальну цілісність всіх країн, тому що, за їхньою версією, Тайвань – це частина Китаю, а не якась там незалежна країна. Пекін виходить саме з цього", – зазначив політолог.

Чому Китай припустив перемогу Росії у війні

Щодо твердження Китаю, що у війні переможе Росія, то, на думку Бобиренка, Китай готував свій "мирний план" ще у 2022 році, коли Україна ще не отримувала таку кількість військової допомоги від Заходу.

Тепер, коли до нас надійде кількасот одиниць військової техніки, включно з танками Leopard, Китаю доведеться переписати свій план, особливо у пункті щодо перемоги Росії,

– наголосив політолог.

Керівник Бюро аналізу політики вважає, що цим Китай також хотів підбадьорити російського диктатора Владіміра Путіна.

"Це був меседж для Росії, аби Путін думав: "О, Китай вірить у нашу перемогу. Отже, ми точно переможемо українців", – зазначив Бобиренко.

Віктор Бобиренко назвав інтереси Китаю: дивіться відео

Інтереси Китаю у війні Росії проти України

За словами політолога, Китай отримує найбільшу вигоду від війни Росії проти України. Інтереси Пекіна пов'язані з 2 чинниками.

З точки зору Китаю, США "застрягли" у війні Росії проти України. Адже Вашингтону потрібно підтримувати Київ та нарощувати для цього виробництво зброї. Відтак, Китай сподівається, що США не вистачить сил на ще одну війну, і вони не зможуть захищати Тайвань. Китаю вигідно, аби Росія не розвалилася, але дуже сильно ослабла. Як зазначив Бобиренко, у такому разі Пекін зможе брати російські ресурси "голими руками".

"Китаю вигідно, щоб війна тривала у млявому режимі, але якомога довше", – наголосив політолог.

Позиція Китаю щодо війни в Україні: коротко