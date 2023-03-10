Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Бюро анализа политики, политолог Виктор Бобиренко. Он напомнил, что 24 февраля Китай представил свой "мирный план" для завершения войны в Украине.
Смотрите также Население России стремительно сокращается: как этим воспользуется Китай и зачем ему "российские вдовы"
В частности, Пекин призвал "уважать суверенитет всех стран" и садиться за стол переговоров. По словам Бобиренко, Китай играет в свою большую игру, основной фишкой которой является Тайвань. В "уважение к суверенитету государств" Пекин вкладывает собственный смысл.
"Китайцы выступают за территориальную целостность всех стран, потому что, по их версии, Тайвань – это часть Китая, а не какая-то там независимая страна. Пекин исходит именно из этого", – отметил политолог.
Почему Китай допустил победу России в войне
Что касается утверждения Китая о том, что в войне победит Россия, то, по мнению Бобиренко, Китай готовил свой мирный план еще в 2022 году, когда Украина еще не получала такое количество военной помощи от Запада.
Теперь, когда к нам поступит несколько сотен единиц военной техники, включая танки Leopard, Китаю придется переписать свой план, особенно в пункте о победе России,
– подчеркнул политолог.
Руководитель Бюро анализа политики считает, что этим Китай также хотел подбодрить российского диктатора Владимира Путина.
"Это был месседж для России, чтобы Путин думал: "О, Китай верит в нашу победу. Значит, мы точно победим украинцев", – отметил Бобиренко.
Виктор Бобиренко назвал интересы Китая: смотрите видео
Интересы Китая в войне России против Украины
По словам политолога, Китай получает наибольшую выгоду от войны России против Украины. Интересы Пекина связаны с 2 факторами.
- С точки зрения Китая, США "застряли" в войне России против Украины. Вашингтону ведь нужно поддерживать Киев и наращивать для этого производство оружия. Китай надеется, что США не хватит сил на еще одну войну, и они не смогут защищать Тайвань.
- Китаю выгодно, чтобы Россия не развалилась, но очень сильно ослабла. Как отметил Бобиренко, в этом случае Пекин сможет брать российские ресурсы "голыми руками".
"Китаю выгодно, чтобы война продолжалась в безжизненном режиме, но как можно дольше", – подчеркнул политолог.
Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко
- После февральского турне главы дипломатии Китая Ван И главным вопросом в повестке дня стали возможные поставки китайского оружия в Россию. Пекин уже получил предупреждение от Запада, что поддержка России повлечет за собой тяжелые последствия для Китая.
- Политолог Николай Давидюк отметил, что китайский сценарий – это "заморозка" войны навсегда. В нем будто говорится обращение к России, что "больше не поднимайте эту войну, согласитесь на поражение и то, что мы выбьем, – примите".
- Западные аналитики считают, что в Пекине тщательно следят за ходом боевых действий российско-украинской войны. Вероятно, Китай изучает ситуацию для того, чтобы потом использовать это в конфликте против Тайваня, который поддерживают США.