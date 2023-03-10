Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Бюро анализа политики, политолог Виктор Бобиренко. Он напомнил, что 24 февраля Китай представил свой "мирный план" для завершения войны в Украине.

Смотрите также Население России стремительно сокращается: как этим воспользуется Китай и зачем ему "российские вдовы"

В частности, Пекин призвал "уважать суверенитет всех стран" и садиться за стол переговоров. По словам Бобиренко, Китай играет в свою большую игру, основной фишкой которой является Тайвань. В "уважение к суверенитету государств" Пекин вкладывает собственный смысл.

"Китайцы выступают за территориальную целостность всех стран, потому что, по их версии, Тайвань – это часть Китая, а не какая-то там независимая страна. Пекин исходит именно из этого", – отметил политолог.

Почему Китай допустил победу России в войне

Что касается утверждения Китая о том, что в войне победит Россия, то, по мнению Бобиренко, Китай готовил свой мирный план еще в 2022 году, когда Украина еще не получала такое количество военной помощи от Запада.

Теперь, когда к нам поступит несколько сотен единиц военной техники, включая танки Leopard, Китаю придется переписать свой план, особенно в пункте о победе России,

– подчеркнул политолог.

Руководитель Бюро анализа политики считает, что этим Китай также хотел подбодрить российского диктатора Владимира Путина.

"Это был месседж для России, чтобы Путин думал: "О, Китай верит в нашу победу. Значит, мы точно победим украинцев", – отметил Бобиренко.

Виктор Бобиренко назвал интересы Китая: смотрите видео

Интересы Китая в войне России против Украины

По словам политолога, Китай получает наибольшую выгоду от войны России против Украины. Интересы Пекина связаны с 2 факторами.

С точки зрения Китая, США "застряли" в войне России против Украины. Вашингтону ведь нужно поддерживать Киев и наращивать для этого производство оружия. Китай надеется, что США не хватит сил на еще одну войну, и они не смогут защищать Тайвань. Китаю выгодно, чтобы Россия не развалилась, но очень сильно ослабла. Как отметил Бобиренко, в этом случае Пекин сможет брать российские ресурсы "голыми руками".

"Китаю выгодно, чтобы война продолжалась в безжизненном режиме, но как можно дольше", – подчеркнул политолог.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко