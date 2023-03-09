24 Канал проанализировал, может ли Китай пересечь "красную линию" и какой будет реакция Запада. Также в статье читайте о том, что означает так называемый китайский "мирный план".

Смотрите также Гарантии мира для Украины и раздел "империи": как поможет Китай и почему война затягивается

Поставки военного оружия: Китай может пересечь "красную линию"

Первым о возможном военном сотрудничестве Китая с Россией заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC по результатам встречи с китайским дипломатом Ван И. Вашингтон был озабочен тем, что в Пекине рассматривают возможность предоставления летального оружия.

Во время визита в Казахстан Энтони Блинкен подчеркнул, что предоставление Пекином летальной помощи Кремлю приведет к серьезным проблемам для Китая.

Китай не может действовать по принципу "и вашим и нашим", когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой – фактически подкармливать разгоряченный Россией огонь,

– сказал он.

Однако после Мюнхенской конференции верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что пока нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию, однако призвал следить за ситуацией. Кроме того, он назвал, что снабжение Китаем оружия в Россию будет "красной линией".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также обеспокоен возможным оказанием поддержки России со стороны Китая. По его словам, Североатлантический союз видел некоторые признаки того, что это может произойти.

Эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов в комментарии 24 Каналу отметил, что потенциально существует возможность поставки оружия от Китая в Россию.

Китай может поставлять оружие, но никогда не сделает этого публично. Если китайцы отважатся на поставки, они будут максимально это скрывать, чтобы не допустить того, что произошло как с иранскими беспилотниками.

– отметил Ефремов.

По словам специалиста, в случае военного сотрудничества Китая с Россией война может затянуться, что противоречит интересам Китая. Кроме того, китайцы заинтересованы в завершении войны, а поставки оружия этому не поспособствуют.

"Китай официально декларирует, что он предпочитает приложить усилия, чтобы война закончилась как можно быстрее и поэтому мы должны ему поверить. Потому что ущерб для Китая от войны также очень обозрим и он теряет свои возможности. Во-первых, война противоречит глобальной стратегии Китая продвижение имиджа и продвижения имиджа миропорядка. Во-вторых, война вредит имиджу Китая, потому что все косвенно признают, что Китай поддерживает Россию по крайней мере дипломатично", – говорит Ефремов.

Каков ответ Запада на поддержку России со стороны Китая

Несмотря на отсутствие доказательств поставок китайского оружия, США уже начали искать союзников в случае необходимости введения санкций против Китая. По данным Reuters США обсуждают с близкими партнерами возможность введения новых санкций в случае военного сотрудничества Китая и России.

Politico пишет, что официальные лица США хотят призвать партнеров ввести беспрецедентные санкции против Китая в случае поддержки Москвы. Как сообщает СМИ, уже на следующей неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отправится в Вашингтон.

Китайский вопрос станет одной из ключевых тем переговоров фон дер Ляен и Джо Байдена. Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что в повестке дня станет обсуждение работы ЕС и США "над решением вызовов, поставленных Китайской Народной Республикой".

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил, что в случае помощи России Пекину придется заплатить "экономическую цену".

Мы очень четко предупреждали Китай о последствиях такой поддержки. Мы без колебаний будем нацеливаться на китайские компании или лиц, которые нарушают наши санкции, или иным образом участвуют в поддержке российских военных усилий.

– подчеркнул Блинкен.

Эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов рассказал 24 Каналу, что на военное сотрудничество Китая и России Запад будет отвечать санкциям. Это связано с тем, что объявление войны противоречит подходам западных стран к ведению международных отношений.

"Поэтому будут приняты только санкции в торговле и инвестициях, и они (Запад - 24 Канал) уже оттачивают эти инструменты. Если санкции будут введены, это ускорит поляризацию мира. То есть страны будут расходиться между двумя лагерями – проамериканским и китайским и Китай это тоже понимает. Китай не хочет возникновения антикитайского лагеря", – говорит специалист.

По словам Ефремова, Китай упоминает в официальных месседжах о нецелесообразности создания новых альянсов и военных блоков. Дмитрий подчеркнул, что из-за своей риторики Китай находится в сложной ситуации. Смена занятой позиции будет означать переход на сторону США или на сторону России и это будет означать, что Китай не может позиционировать себя в качестве лидера.

Также эксперт Украинской ассоциации китаеведов заявил, что сегодняшние дискуссии о поставках китайского оружия в Россию – это давление на Китай, чтобы он очертил свою позицию по поводу войны.

Алисия Гарсия-Герреро, испанская экономистка и эксперт из аналитического центра Брейгеля в Брюсселе рассказала 24 Каналу, что ЕС будет поддерживать США в санкциях против Китая, однако вопрос в том, какие санкции будут применяться.

Могут быть еще более строгие запреты на экспорт, кроме тех, которые у нас были с полупроводниками, вплоть до финансовых санкций. Если США введут финансовые санкции против Китая, крайней будет отмена нескольких запретов на SWIFT или даже, в чем я очень сомневаюсь, замораживание резервов в России. ЕС придется идти самостоятельно, потому что сейчас игры G7 больше не являются игрой для США, и это может очень дорого стоить для европейских финансовых учреждений.

– говорит эксперт.

Экономическое сотрудничество и обмен дезинформацией

В свои статьи журналисты CNN выделяют три способа, которыми Китай поддерживает российскую экономику во время войны. Несмотря на западное эмбарго на продажу и ограничение цен на продажу, Россия не окончательно потеряла бюджетные поступления.

В частности, согласно данным китайской таможни, общий товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекордного уровня в 2022 году, увеличившись на 30% до 190 миллиардов долларов. Продажа нефти Россией в Китай выгодна для обеих сторон – Китай нуждается в дешевом сырье, а РФ пытается найти новых клиентов.

Второй способ сотрудничества – это китайская альтернатива западным товарам, которые больше не доступны россиянам. В настоящее время Москва тратит миллиарды на покупку машин, электроники, металлов, кораблей и самолетов, произведенных в Китае. Также журналисты отмечают, что после отключения от SWIFT Россия начала скупать юани. Согласно данным SWIFT, в июле 2022 года Россия заняла третье место среди центров оффшорной торговли юанем, а сейчас остается у топ-6 лучших рынков торговлей юанями.

Кроме российской экономики, Китай помогает существованию российской пропаганде. По данным The Guardian, специальный представитель США Джеймс Рубин заявил, что Китай тратит миллиарды во всем мире на распространение ядовитой дезинформации, включая сообщения, полностью созвучные России в отношении Украины. Однако, Запад не спешит реагировать на это.

В Европарламенте во время публичных слушаний по поводу отношений Китая и РФ выступила Мея Нувенс, старший научный сотрудник по вопросам безопасности и оборонной политики Китая в IISS. По ее словам, Россия и Китай вместе распространяют дезинформацию не только об Украине, но и об упадке ЕС и США.

Официальные государственные СМИ России и Китая подписали соглашения об обмене контентом, а это значит, что нарративы часто делятся между двумя агентами стран. Мы должны четко понимать, что Россия не просто использует китайских друзей, чтобы удовлетворить собственные интересы, а предлагает постоянный поток контента, отвечающий собственным нарративам Китая за критику Запада,

– заметила Мэя Нувенс.

По словам эксперта Украинской ассоциации китаеведов Дмитрия Ефремова, Китай не следует рассматривать как союзника России. Сейчас это временная "дружба" против третьего игрока и, кроме того, Китай и Россия имеют потенциал для возникновения собственных недоразумений.

"Позиция лидеров этих стран направлена на то, чтобы взорвать "американскую гегемонию". Как только это произойдет, у России возникнут стимулы, чтобы отказаться от сотрудничества с Китаем и перейти на сторону США. Россия будет одной из первых жертв, если Китай будет использовать такую модель" поведения, которые использует Россия. Это вряд ли произойдет в ближайшее время, но может обострить отношения между ними", – сказал эксперт.

Выступая в Европарламенте старший научный сотрудник по вопросам безопасности и оборонной политики Китая в IISS Мея Нувенс заявила, что отношения Китая и России не следует рассматривать как отношения равноправных стран.

Две страны, как мы знаем, подписали заявление о присоединении к заявлению, в котором предлагается партнерство без ограничений и это заявление сигнализирует об углублении российско-китайского сотрудничества в сферах как торговля оружием, торговля оружием, исследования и разработки, связанные с прямыми военными учениями, а также, возможно, в области гибридной войны,

– сказала Нувенс.

Однако эти отношения служат стратегическим интересам Пекина в контексте конкуренции с США.

"Мирный план" Китая и блокирование декларации о войне на саммите G-20

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай представил "мирный план". Документ отметился неоднозначностью и тем, что и Украина и Россия могут интерпретировать его в свою пользу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с некоторыми пунктами этого плана "можно работать". Кроме того, он положительно оценил тот факт, что Китай стал говорить об Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что китайские предложения не вызывают доверия, потому что они даже не осудили вторжение в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал оговорку Китая относительно ядерной деэскалации, однако отметил, что мирный план должен быть обсужден с украинцами и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, заявил, что этот "мирный план" выдержан в китайских традициях, базирующихся на древнем принципе построения внешней политики.

Необходимый для любого плана набор последовательных шагов в документе отсутствует и отсутствует умышленно. Китай таким образом пытается сохранить удаленность от участников конфликта. Ничего нового в этой позиции Китая нет, по сути это консолидированное изложение того, что китайские официальные лица произносили в течение года,

– отметил Дмитрий.

По словам эксперта, поддержка мирного плана со стороны самоназначенного президента Беларуси Александра Лукашенко не означает, что китайское предложение играет в пользу России.

"Я думаю, что это было условие приезда Лукашенко в Си Цзиньпинь. Для китайцев было важно продемонстрировать то, что в мире есть альтернативные точки зрения, отличные от американских и близкие к китайской. Этот мирный план создан не для поддержки России и не для демонстрации контрпозиции к Западу. Этот мирный план ориентирован на развивающиеся страны. Он посылает им сигнал, что в случае получения позиции лидеру, Китай будет реализовывать международную политику на указанных принципах", – сказал Ефремов.

На фоне разговоров о поставках летального китайского оружия в Россию, главы МИД Китая и РФ провалили совместное заявление министров после встречи на саммите министров иностранных дел G20. Китай и Россия вместе выступили против слова "война" для описания того, что происходит в Украине.

Дмитрий Ефремов считает, что китайская позиция не совпадает с российской, но и не согласуется с позицией других 18 членов организации.

"Не поддерживая финальную резолюцию по результатам встречи министров иностранных дел G-20, Китай исходил из собственного видения ситуации. Если признать войной то, что Китай называет "кризисом", придется применять другие механизмы его урегулирования, в том числе на уровне ООН. А дипломатическая поддержка развязавшей войну страны будет бросать нежелательную тень на китайскую репутацию мирной страны", – подытожил Дмитрий Ефремов.