24 Канал проаналізував, чи може Китай перетнути "червону лінію", та якою буде реакція Заходу. Також у статті читайте про те, що означає так званий китайський "мирний план".

Дивіться також Гарантії миру для України та розділ "імперії": як допоможе Китай і чому війна затягується

Постачання військової зброї: Китай може перетнути "червону лінію"

Першим про можливу військову співпрацю Китаю з Росією заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC за результатами зустрічі з китайським дипломатом Ван Ї. Вашингтон був стурбований том, що в Пекіні розглядають можливість надання летальної зброї.

Під час візиту до Казахстану Ентоні Блінкен наголосив, що надання Пекіном летальної допомоги Кремлю спричинить серйозні проблеми для Китаю.

Китай не може діяти за принципом "і вашим і нашим", коли йдеться про російську агресію в Україні. Не можна, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого – фактично підживлювати розпалений Росією вогонь,

– сказав він.

Проте, після Мюнхенської конференції верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що наразі нема доказів того, що Китай постачає зброю до Росії, однак закликав стежити за ситуацією. Крім того, він назвав, що постачання Китаєм зброї до Росії буде "червоною лінією".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також стурбований можливим наданням підтримки Росії з боку Китаю. За його словами, Альянс бачив деякі ознаки того, що це може статися.

Експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов у коментарі 24 Каналу зазначив, що потенційно існує можливість постачання зброї від Китаю до Росії.

Китай може постачати зброю, але ніколи не зробить цього публічно. Якщо китайці наважаться на постачання, вони будуть максимально це приховувати, щоб не допустити того, що сталося як з іранськими безпілотниками,

– зазначив Єфремов.

За словами фахівця, у випадку військової співпраці Китаю з Росією війна може затягнутися, що суперечить інтересам Китаю. Крім того, китайці зацікавлені у завершенні війни, а постачання зброї цьому не посприяє.

"Китай офіційно декларує, що він воліє докласти зусиль, щоб війна закінчилась якнайшвидше і тому ми маємо йому повірити. Тому що шкода для Китаю від війни також дуже осяжна і він втрачає свої можливості. По-перше, війна суперечить глобальній стратегії Китаю просування іміджу та світопорядку. По-друге, війна шкодить іміджу Китаю, бо всі опосередковано визнають що Китай підтримує Росію принаймні дипломатично", – каже Єфремов.

Якою буде відповідь Заходу на підтримку Росії з боку Китаю

Попри відсутність доказів постачання китайської зброї, США вже почали шукати союзників у разі необхідності запровадження санкцій проти Китаю. За даними Reuters, США обговорюють із близькими партнерами можливість введення нових санкцій у разі військової співпраці Китаю та Росії.

Politico пише, що офіційні особи США хочуть закликати партнерів запровадити безпрецедентні санкції проти Китаю у випадку підтримки Москви. Як повідомляє ЗМІ, вже наступного тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушить до Вашингтона.

Китайське питання стане одним із ключових тем перемовин фон дер Ляєн та Джо Байдена. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що на порядку денному стане обговорення роботи ЄС та США "над вирішенням викликів, поставлених Китайською Народною Республікою".

Держсекретар США Ентоні Блінкен відкрито заявив, що у разі допомоги Росії Пекіну доведеться заплатити "економічну ціну".

Ми дуже чітко попереджали Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань будемо націлюватися на китайські компанії чи осіб, які порушують наші санкції, або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль,

– наголосив Блінкен.

Експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов розповів 24 Каналу, що на військову співпрацю Китаю та Росії Захід буде відповідати санкціями. Це пов'язано з тим, що оголошення війни суперечить підходам західних країн до ведення міжнародних відносин.

"Тому будуть прийняті лише санкції в торгівлі й інвестиціях, і вони (Захід – 24 Канал) вже відточують ці інструменти. Якщо санкції будуть введені, це прискорить поляризацію світу. Тобто країни розходитимуться між двома таборами – проамериканським і прокитайським і Китай це теж розуміє. Китай не хоче виникнення антикитайського табору", – каже фахівець.

За словами Єфремова, Китай згадує в офіційних меседжах про недоцільність створення нових альянсів та військових блоків. Дмитро підкреслив, що через свою риторику Китай перебуває у складній ситуації. Зміна зайнятої позиції означатиме перехід на бік США або на бік Росії й це буде означати, що Китай не може позиціювати себе у ролі лідера.

Також експерт Української асоціації китаєзнавців заявив, що сьогоднішні дискусії про постачання китайської зброї до Росії – це тиск на Китай, щоб він окреслив свою позицію щодо війни.

Алісія Гарсія-Герреро, іспанська економістка та експертка з аналітичного центру Брейгеля у Брюсселі розповіла 24 Каналу, що ЄС буде підтримувати США у санкціях проти Китаю, однак, питання у тому, які санкції будуть застосовуватись.

Можуть бути ще суворіші заборони на експорт, окрім тих, які ми мали з напівпровідниками, аж до фінансових санкцій. Якщо США запровадять фінансові санкції проти Китаю, крайнім буде скасування кількох заборон на SWIFT або навіть, у чому я дуже сумніваюся, заморожування резервів у Росії. ЄС доведеться йти самостійно, тому що наразі ігри G7 більше не є грою для США, і це може дуже дорого коштувати для європейських фінансових установ,

– каже експертка.

Економічна співпраця та обмін дезінформацією

У свої статті журналісти CNN виокремлюють три способи, якими Китай підтримує російську економіку під час війни. Попри західне ембарго на продаж нафти та обмеження цін продажу, Росія не остаточно втратила бюджетні надходження.

Зокрема, згідно з даними китайської митниці, загальний товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекордного рівня у 2022 році, збільшившись на 30% до 190 мільярдів доларів. Продаж нафти Росією до Китаю вигідний для обох сторін – Китай потребує дешевої сировини, а РФ намагається знайти нових клієнтів.

Другий спосіб співпраці – це китайська альтернатива західних товарів, які більше не доступні росіянам. Наразі Москва витрачає мільярди на купівлю машин, електроніки, металів, кораблів та літаків, вироблених у Китаї. Також журналісти зауважують, що після відключення від SWIFT, Росія почала скуповувати юані. Згідно з даними SWIFT, у липні 2022 року Росія зайняла третє місце серед центрів офшорної торгівлі юанем, а зараз залишається у топ-6 найкращих ринків торгівлею юанями.

Окрім російської економіки, Китай допомагає існуванню російській пропаганді. За даними The Guardian, спеціальний представник США Джеймс Рубін заявив, що Китай витрачає мільярди в усьому світі на поширення отруйної дезінформації, включно з повідомленнями, які повністю співзвучні Росії щодо України. Однак, Захід не поспішає реагувати на це.

У Європарламенті під час публічних слухань щодо відносин Китаю та РФ виступила Мея Нувенс, старший науковий співробітник з питань безпеки та оборонної політики Китаю в IISS. За її словами, Росія та Китай разом поширюють дезінформацію не тільки про Україну, а і про занепад ЄС та США.

Офіційні державні ЗМІ Росії та Китаю підписали угоди про обмін контентом, а це означає, що наративи часто діляться між двома агентами країн. Ми маємо чітко розуміти, Росія не просто використовує китайських друзів, щоб задовольнити власні інтереси, а пропонує постійний потік контенту, який відповідає власним наративам Китаю за критику Заходу,

– зауважила Мея Нувенс.

За словами експерта Української асоціації китаєзнавців Дмитра Єфремова, Китай не варто розглядати як союзника Росії. Наразі, це тимчасова "дружба" проти третього гравця і, крім того, Китай та Росія мають потенціал для виникнення власних непорозумінь.

"Позиція лідерів цих країн направлена на те, щоб підірвати "американську гегемонію". Як тільки це станеться, у Росії виникнуть стимули, щоб відмовитись від співпраці з Китаєм і перейти на бік США. Росія буде однією із перших жертв, якщо Китай використовуватиме таку модель поведінки, які використовує Росія. Це навряд чи станеться найближчим часом, але може загострити відносини між ними", – сказав експерт.

Під час виступу у Європарламенті старший науковий співробітник з питань безпеки та оборонної політики Китаю в IISS Мея Нувенс заявила, що відносини Китаю та Росії не варто розглядати як відносини рівноправних країн.

Дві країни, як ми знаємо, підписали заяву про приєднання до заяви, в якій пропонується партнерство без обмежень і ця заява сигналізує про поглиблення російсько-китайського співробітництва у сферах як торгівля зброєю, торгівля зброєю, дослідження та розробки, пов'язані з прямими військовими навчаннями, а також, можливо, в галузі гібридної війни,

– сказала Нувенс.

Однак, ці відносини наразі служать стратегічним інтересам Пекіна у контексті конкуренції зі США.

"Мирний план" Китаю та блокування декларації щодо війни на саміті G-20

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай представив "мирний план". Документ відзначився неоднозначністю та тим, що й Україна і Росія може інтерпретувати його на власну користь.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з деякими пунктами цього плану "можна працювати". Крім того, він позитивно оцінив той факт, що Китай почав говорити про Україну. Натомість Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що китайські пропозиції не викликають довіри, бо вони навіть не засудили вторгнення в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав застереження Китаю щодо ядерної деескалації, однак зазначив, що мирний план повинен бути обговорений з українцями та Президентом України Володимиром Зеленським.

Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, заявив, що цей "мирний план" витриманий в китайських традиціях, які базуються на давньому принципі побудови зовнішньої політики.

Необхідний для будь-якого плану набір послідовних кроків у документі відсутній і відсутній навмисно.. Китай таким чином намагається зберегти віддаленість від учасників конфлікту. Нічого нового у цій позиції Китаю немає, по суті це консолідований виклад того, що китайські офіційні особи виголошували протягом року,

– зазначив Дмитро.

За словами експерта, підтримка мирного плану з боку самопризначеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, не означає те, що китайська пропозиція грає на користь Росії.

"Я думаю, що це була умова приїзду Лукашенко до Сі Цзіньпіня. Для китайців було важливо продемонструвати те, що у світі є альтернативні точки зору, відмінні від американських і близькі до китайської. Цей мирний план створений не для підтримки Росії та не для демонстрації контрпозиції до Заходу. Цей мирний план орієнтований на країни, що розвиваються. Він надсилає їм сигнал, що у разі здобуття позиції лідеру, Китай буде реалізовувати міжнародну політику на зазначених принципах", – сказав Єфремов.

На фоні розмов про постачання летальної китайської зброї до Росії, глави МЗС Китаю та РФ провалили спільну заяву міністрів після зустрічі на саміті міністрів закордонних справ G20. Китай та Росія разом виступили проти слова "війна" для опису того, що відбувається в Україні.

Дмитро Єфремов вважає, що китайська позиція не збігається з російською, але й не узгоджується з позицією інших 18 членів організації.

"Не підтримуючи фінальну резолюцію за результатами зустрічі міністрів закордонних справ G-20, Китай виходив із власного бачення ситуації. Якщо визнати війною те, що Китай називає "кризою", доведеться застосовувати інші механізми її врегулювання, в тому числі на рівні ООН. А дипломатична підтримка країни, яка розв'язала війну, кидатиме небажану тінь на китайську репутацію мирної країни", – підсумував Дмитро Єфремов.