Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что Путин на это не согласен. Российский диктатор хочет уйти, перезарядиться, выждать 3 – 5 лет и снова атаковать. Однако этого не хочет Китай.

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Политолог подчеркнул, что даже между этими партнерами нет согласия. Путин не рассказывает обо всех своих амбициях и планах Си Цзиньпиню, а скорее лжет, обманывает и манипулирует. Китай частично это понимает и тоже имеет "план Б":

Политическая ликвидация Путина.

Оккупация или части территорий, или полный, вассалитет России, которая станет у них карманным государством. Они смогут манипулировать ей, как, например, Северной Кореей.

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По мнению Давидюка, не просто так эта дружба началась – Путин уже дал первую предоплату. Очень легко это проследить по документам, имеющимся в китайском правительстве. У них есть специальная комиссия вроде нашего Института национальной памяти – там подняли вопрос, что 8 российских городов нужно переименовать и вернуть обратно к старым китайским названиям.

Такие города, как Хабаровск, Владивосток и многие другие, которые знакомы русским, как русские города, 150 лет назад были оккупированы Россией. Им будут снова возвращены старые китайские названия. Это означает, что Китай уже начал процесс реинтеграции старых территорий. Это произошло 2 недели назад,

– сообщил политолог.

"Это и есть ответ на плату вступления Китая. Это еще не вступление в войну – это манипуляция в войне. Но даже это все плата и Китай начнет эти территории реинтегрировать. Поверьте, если Китай изменил названия, значит, эта часть будет изъята 100%", – подытожил Николай Давыдюк.

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