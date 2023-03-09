Политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 Каналу отметил, что есть 2 очень видимых "трека" относительно мирного урегулирования войны. Один из них ведет именно канцлер Олаф Шольц.

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Два "трека" мирного урегулирования

Другой "трек" ведет Китай через Саудовскую Аравию с очень пристальным вниманием россиян. Туда входит Роман Абрамович и приезды дипломатов из Эр-Рияда.

Разумеется, там очень много Москвы. Их публичная часть айсберга – это 12 пунктов Пекина. Но есть еще непубличная, как считает Пекин, "более справедливая", а Москву это тоже устраивает. Эту часть писали на китайском языке, но в Москве,

– заявляет Николай Давидюк.

По его словам, есть и вторая часть, более европейская. В противоположность первой, которая не устраивает Украину вообще, эта часть устраивает нас не до конца.

"Во второй есть часть встреч с Байденом. Там тоже есть встречи с Си Цзиньпином, там тоже есть встречи с Путиным. Ее ведет Шольц – он встречался с Зеленским, потом летал к Байдену, потом как настоящий немецкий политик приехал еще и посоветоваться со своим населением ", – рассказывает политолог.

Он отмечает, что немецкое общество ощутимо поддерживает Украину. Впрочем, ехать и советоваться стоило с украинцами, ведь именно о мире в нашей стране говорится.

Сейчас эти два трека конкурируют. Понятно, что ни один не дает на 100% сатисфакции украинских ожиданий. Ведь Шольц не говорит о вступлении в НАТО, не до конца говорит о выводе войск России из всех территорий Украины,

– заявил специалист.

Собеседник также акцентирует внимание на том, что позиция Германии и канцлера Шольца за год сильно изменилась. Впрочем, страна, в свое время уступившая россиянам Кенигсберг, не считает, что нельзя покидать территорию.

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Значение позиции Шольца

Специалист признает, что у канцлера Германии Олафа Шольца есть "определенные зачатки правильных идей". А учитывая его смену за год войны, уже к лету эти изменения могут быть еще более категоричны.

Его можно будет изменить и подстроить, что будет так, как говорил Буданов, что в Крым будем ехать уже к лету. То есть если он сейчас соглашается на вступление Украины в ЕС и вывод всех войск России, то вопрос деоккупации будет вопросом 2 – 3 месяцев,

– заявил Николай Давидюк.

Он подчеркивает, что Олаф Шольц – единственный человек, который в последнее время встречался с Си Цзиньпином, Путиным, Зеленским и Байденом. Поэтому он пытается найти между ними "ниточки".

"Нужно больше приглашать его в Украину, Киев и другие украинские города. Надо показывать, чтобы это не была дипломатия о теории – чтобы это была дипломатия о реальной жизни", – резюмировал политолог.

Смена позиции Олафа Шольца