Політолог Микола Давидюк у коментарі 24 Каналу відзначив, що є 2 дуже видимих "треки" щодо мирного врегулювання війни. Один з них веде саме канцлер Олаф Шольц.

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Два "треки" мирного врегулювання

Інший "трек" веде Китай через Саудівську Аравію з дуже пристальною увагою росіян. Туди входить Роман Абрамович і приїзди дипломатів з Ер-Ріяду.

Зрозуміло, там дуже багато Москви. Їхня публічна частина айсбергу – це 12 пунктів Пекіну. Та є ще непублічна, як вважає Пекін, "більш справедлива", а Москву це теж влаштовує. Цю частину писали китайською мовою, але в Москві,

– заявляє Микола Давидюк.

За його словами, є й друга частина, яка більш європейська. На противагу першій, яка не влаштовує Україну взагалі, ця частина влаштовує нас не до кінця.

"У другій є частина зустрічей з Байденом. Там теж є зустрічі з Сі Цзіньпіном, там теж є зустрічі з Путіним. Її веде Шольц – він зустрічався з Зеленським, потім літав до Байдена, потім як справжній німецький політик приїхав ще й порадитися зі своїм населенням", – розповідає політолог.

Він відзначає, що німецьке суспільство відчутно підтримує Україну. Втім, їхати й радитися варто було таки з українцями, адже саме про мир у нашій країні мовиться.

Зараз ці два треки конкурують. Зрозуміло, що жоден з них не дає на 100% сатисфакції українських очікувань. Адже Шольц не говорить про вступ до НАТО, не до кінця говорить про виведення військ Росії з усіх територій України,

– заявив фахівець.

Співрозмовник також акцентує увагу на тому, що позиція Німеччини й канцлера Шольца за рік дуже сильно змінилася. Втім, країна, яка свого часу поступилася росіянам Кенігсбергом не вважає, що не можна залишати території.

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Значення позиції Шольца

Фахівець визнає, що в канцлера Німеччини Олафа Шольца є "певні зародки правильних ідей". А враховуючи його зміну за рік війни, вже до літа ці зміни можуть бути ще більш категоричними.

Його можна буде змінити й підлаштувати, що буде так, як говорив Буданов, що в Крим будемо їхати вже до літа. Тобто, якщо він зараз погоджується на вступ України до ЄС і виведення всіх військ Росії, то питання деокупації буде питанням 2 – 3 місяців,

– заявив Микола Давидюк.

Він підкреслює, що Олаф Шольц – єдина людина, яка за останній час зустрічалася з Сі Цзіньпіном, Путіним, Зеленським і Байденом. Тому він намагається знайти між ними "ниточки".

"Треба більше запрошувати його в Україну, Київ та інші українські міста. Треба показувати для того, щоб це не була дипломатія про теорію – щоб це була дипломатія про реальне життя", – резюмував політолог.

Зміна позиції Олафа Шольца