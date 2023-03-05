Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Путин заведомо неправильно оценил силу Украины.

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Путин должен вывести войска

По мнению немецкого канцлера, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не добьется успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией.

Он должен вывести войска. Это основа для переговоров,

– заявил Шольц.

По его словам, годовая российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине. Однако Германия не заставит наше государство идти на неудобные компромиссы.

"Без украинцев не будет решений", – подчеркнул германский лидер.

Он добавил, что Путин явно неправильно оценил силу Украины и единство всех ее друзей в противостоянии российскому вторжению.

"Очень трудно судить о том, что будет дальше в Украине, но несколько абсолютно понятно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", – отметил канцлер.

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Мероприятие готово рассмотреть гарантии безопасности для Украины, но "в мирные времена"

Канцлер также отвечал на вопрос, возможно ли соглашение, согласно которому Украине предложат смириться с потерей части временно оккупированных Россией территорий в обмен на определенные гарантии безопасности со стороны НАТО или вступление в ЕС.

Мы сказали им (украинцам – 24 канал), что они могут ходатайствовать о членстве в Европейском Союзе. И они работают над тем, чтобы достичь прогресса по всем критериям, которые важны для этого,

– объяснил Шольц.

По его мнению, в Киеве знают, что Запад готов организовать определенные гарантии безопасности для Украины в "мирное время", однако оно еще не пришло.