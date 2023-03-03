Шольц заявил, что Германия будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется. Такое же мнение имеет Байден.
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Байден встретился с Шольцем
Президент США заявил, что поддержка Украины со стороны канцлера Германии имеет огромное значение во время войны.
"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку, и вы знаете, я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы стали двигателем исторических перемен у себя дома – увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – отметил Байден,
Он добавил, что США и Германия двигались "бок о бок" в поддержке Киева.
Как союзники по НАТО, мы делаем альянс более сильным и более дееспособным,
– добавил президент США.
В свою очередь, Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, исходящей от вторжения России в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы действовали слаженно, и что мы обеспечили возможность предоставления необходимой поддержки Украине в течение всего этого времени", – заявил канцлер Германии.
По его мнению, трансатлантическое партнерство находится в "очень хорошей форме".
Поездка Олафа Шольца в США: что известно
- Канцлер Германии совершает краткий визит в США. Перед отлетом он назвал трансатлантическое партнерство за последний год "более тесным и доверительным, чем когда-либо", а сами Соединенные Штаты – "самым главным союзником".
- Главная цель поездки – разговор с Байденом в Белом доме. Других мероприятий, кроме переговоров с глазу на глаз и в расширенном круге, не предусмотрено.
- В Белом доме сообщили, что лидеры обсудят свои разговоры с президентом Владимиром Зеленским, саммит НАТО и отношения с Китаем.