Шольц заявил, что Германия будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется. Такое же мнение имеет Байден.

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Байден встретился с Шольцем

Президент США заявил, что поддержка Украины со стороны канцлера Германии имеет огромное значение во время войны.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку, и вы знаете, я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы стали двигателем исторических перемен у себя дома – увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – отметил Байден,

Он добавил, что США и Германия двигались "бок о бок" в поддержке Киева.

Как союзники по НАТО, мы делаем альянс более сильным и более дееспособным,

– добавил президент США.

В свою очередь, Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, исходящей от вторжения России в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы действовали слаженно, и что мы обеспечили возможность предоставления необходимой поддержки Украине в течение всего этого времени", – заявил канцлер Германии.

По его мнению, трансатлантическое партнерство находится в "очень хорошей форме".

Обратите внимание! Не так давно Германия и США не могли прийти к согласию по отправке танков в Украину. Однако в конце концов после давления на Берлин и длительной дипломатии между Германией, США и другими европейскими союзниками обе страны объявили о планах предоставить технику.

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