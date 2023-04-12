Не менее возмутили и заявления французского президента после встречи с китайским лидером по поводу стратегической автономии Европы, а также острых отношений Китая с Тайванем и участия в этом Франции. По возвращении во Францию он получил холодный прием.

Достойно внимания Вопросов больше, чем ответов: двоякие итоги встречи Макрона и Си

За что критикуют Макрона

Как отметить в NYT, вероятно, Макрон надеялся, что визит в Поднебесную будет способствовать его амбициям посадить Францию за стол крупных государств в мире, изменившегося после вторжения России в Украину и появления Пекина как арбитра глобального конфликта. Однако кроме протестов во Франции, его теперь критикуют и за рубежом.

Прежде всего Эммануэля Макрона критикуют в наивности заигрывания сначала с Россией после начала полномасштабного ее вторжения в Украину, а затем с Китаем. С государством, которое "хочет вбить клин между Европой и Соединенными Штатами и предупреждает об американском сдерживании".

Ведь после его неудачной попытки склонить Путина к новой "стратегической архитектуре" для Европы, Макрон "явно решил ухаживать за Си". Так, французский президент, как предположили в издании, надеется не только получить экономические и торговые выгоды, но и заручиться посредством Китая в прекращении войны в Украине. Хотя "во время визита не было никаких доказательств такой помощи со стороны господина Си".

Так, беспокойство, особенно для США, вызвало его предположение в интервью Politico и французским журналистам после визита в Китай, что безопасность Тайваня не является проблемой Европы, которая должна противостоять тому, чтобы стать "вассалами" Америки. По словам Макрона о Тайване, "хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этой теме и последовать примеру повестки дня США и чрезмерной реакции Китая".

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Более того, есть предположение, что Елисейский дворец настаивал на "вычитывании" статьи и вырезал "некоторые части интервью, в котором президент еще более откровенно говорил о Тайване и стратегической автономии Европы".

При этом западные политики не понимают:

чем тайваньская демократия и свобода отличаются от украинской демократии и свободы,

чем угроза российской автократии отличается от угрозы китайской автократии, поддерживающей Москву.

Отметим, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая с Макроном посещала Пекин, в Китае открыто отметила, что "никто не должен в одностороннем порядке силой менять статус-кво в этом регионе".

Реакция мира на заявления Макрона

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что союз с США является "абсолютной основой нашей безопасности" и добавил, очевидно, в ответ Макрону, что некоторые западные лидеры "мечтают о сотрудничестве со всеми, с Россией и некоторыми государствами на Дальнем Востоке".

Сенатор и республиканец Марко Рубио из Флориды же спросил, говорит ли Макрон от имени всей Европы и является ли Макрон теперь ее главой. "Потому что, если он является, есть некоторые вещи, которые нам придется изменить". При этом одним из изменений, по его словам, может быть то, что Америка скажет Европе: "Вы, ребята, занимайтесь Украиной".

Своими словами он обратил внимание не на то, что США хотят перестать помогать Украине, а на проблематику замечаний французского президента. Ведь он заговорил о развитии европейской "стратегической автономии" в то время, когда США оказывают преобладающую часть военной поддержки Украине, так же находящейся далеко от Штатов, как Тайвань от Франции. Более того, такое заявление кажется провокативным в то время, когда в Республиканской партии США росла обеспокоенность по поводу больших расходов на Украину, а в самом государстве приближаются выборы.

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Сенатор и республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм отметил же, что последний визит Макрона в Китай лишь подбадривает коммунистов и президента Си, "который, кажется, намерен переписать мировой порядок и захватить Тайвань силой".

Директор Немецкого совета по международным отношениям Гунтрам Вольф также отметил, что важно обращать внимание на то, "где и когда вы что-нибудь говорите". Ведь Макрон свои заявления произнес после того, как Китай начал угрожать военными учениями вокруг Тайваня в ответ на встречу президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Кевином Маккарти в Калифорнии.

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Когда ты покидаешь Си и сразу говоришь, что Тайвань не наше дело, это кажется странным. Если вы думаете, что Европа должна отказаться от Тайваня, вас сразу спросят, от кого вы еще откажетесь?

– заметил он.

Заметим, что после заявления Макрона в Елисейском дворце были вынуждены прояснить расположение Франции и заявить, что государство считает США союзником с общими ценностями.

Последствия для Эммануэля Макрона

Непосредственные потери после заявлений для Эммануэля Макрона кажутся высокими.

В NYT пришли к выводу, что визит Макрона в Китай и его заявления сделали французского президента более изолированным, чем когда-либо за все его шесть лет президентства. Его непопулярность во Франции возросла, как и недоверие за ее пределами.

Интересно Си несколько поиздевался над Макроном: результат его визита в Китай не обнадеживающий для Франции и ЕС.

Все потому, что он пытается изменить как свою собственную страну, так и основы любого международного порядка, возникшие после войны в Украине.

За короткое время в Китае Макрону удалось оттолкнуть или обеспокоить союзников от Варшавы до Вашингтона своим принятием того, что в китайско-французской декларации называется "глобальным стратегическим партнерством с Китаем". Он принял китайский лексикон "многополярного" мира, свободного от "блоков", освобожденного от "менталитета холодной войны" и менее зависимого от "экстерриториальности доллара США",

– отметили в NYT.

"Катастрофа", – охарактеризовала интервью Макрона в Politico известный французский внешнеполитический аналитик Николь Башаран.