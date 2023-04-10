Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, Европа будет вовлечена в противостояние между Китаем и США, прежде всего – экономически.
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Си Цзиньпин "отдал пас" Макрону
Вигиринский отметил, что Франция не может предложить свой план окончания войны в Украине, поскольку находится в коалиции с США, которые абсолютно уверены, что переговоры с Россией дадут Кремлю возможность накопить дополнительные силы и продолжить войну в Украине.
По мнению политолога, результаты встречи Си Цзиньпина и Макрона не очень обнадеживающие для Франции и Европейского Союза.
Си несколько поиздевался в своих официальных заявлениях над Макроном. Си "отдает пас" Макрону и его способности к дипломатии, которые он проявлял относительно Путина. Его десятки телефонных разговоров не привели ни к чему,
– заметил он.
Андрей Вигиринский предположил, что Китай не считает Францию самостоятельным объектом внешней политики, потому что санкции и другие меры синхронизируются с действиями США.
"Итог визита Макрона в Китай, мягко говоря, не обнадеживающий для Франции и ЕС. Я считаю, что заявления Макрона отражают, что Европа будет вовлечена в противостояние Китая и США, в первую очередь – экономически", – убежден политолог.
Встреча Макрона и Си: главное
- В четверг, 6 апреля, начался трехдневный визит французского лидера Эммануэля Макрона в Китай. В Пекине снова решили говорить о войне в Украине, однако называли ее "кризисом".
- Президенты Китая и Франции обсудили "украинский вопрос". Макрон и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность относиттельно ситуации в Украине. Президент КНР в очередной раз заявил, что выступает за мир и переговоры.
- Издание Politico отмечало, что китайский лидер Си Цзиньпинь никак не изменил свою позицию относительно войны России против Украины после переговоров с французским президентом Эмануэлем Макроном. Скорее всего, он никак не использует свое влияние на Путина, чтобы уговорить его закончить войну.
- Аналитики убеждены, что Си Цзиньпин склонял Макрона к противостоянию с США. Мол, президент Китая считает его самым близким союзником в Европе, с которым он может в будущем создать коалицию для противостояния с Соединенными Штатами Америки.