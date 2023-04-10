Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, Европа будет вовлечена в противостояние между Китаем и США, прежде всего – экономически.

К теме Прогресса не видно: в NYT подытожили визит Макрона в Китай

Си Цзиньпин "отдал пас" Макрону

Вигиринский отметил, что Франция не может предложить свой план окончания войны в Украине, поскольку находится в коалиции с США, которые абсолютно уверены, что переговоры с Россией дадут Кремлю возможность накопить дополнительные силы и продолжить войну в Украине.

По мнению политолога, результаты встречи Си Цзиньпина и Макрона не очень обнадеживающие для Франции и Европейского Союза.

Си несколько поиздевался в своих официальных заявлениях над Макроном. Си "отдает пас" Макрону и его способности к дипломатии, которые он проявлял относительно Путина. Его десятки телефонных разговоров не привели ни к чему,

– заметил он.

Андрей Вигиринский предположил, что Китай не считает Францию самостоятельным объектом внешней политики, потому что санкции и другие меры синхронизируются с действиями США.

"Итог визита Макрона в Китай, мягко говоря, не обнадеживающий для Франции и ЕС. Я считаю, что заявления Макрона отражают, что Европа будет вовлечена в противостояние Китая и США, в первую очередь – экономически", – убежден политолог.

Встреча Макрона и Си: главное