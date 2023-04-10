Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, Європа буде втягнута у протистояння між Китаєм та США, насамперед – економічно.
До теми Прогресу не видно: у NYT підсумували візит Макрона до Китаю
Сі Цзіньпін "віддав пас" Макрону
Вігірінський зазначив, що Франція не може запропонувати свій план закінчення війни в Україні, бо перебуває у коаліції із США, які абсолютно впевнені, що переговори з Росією дадуть Кремлю можливість накопичити додаткові сили та продовжити війну в Україні.
На думку політолога, результати зустрічі Сі Цзіньпіна та Макрона є не дуже обнадійливими для Франції та Європейського Союзу.
Сі дещо познущався у своїх офіційних заявах з Макрона. Сі "віддає пас" Макрону і його здатності до дипломатії, які він проявляв щодо Путіна. Його десятки телефонних розмов не привели ні до чого,
– зауважив він.
Андрій Вігірінський припустив, що Китай не вважає Францію самостійним об’єктом зовнішньої політики, бо санкції та інші заходи синхронізуються із діями США.
"Підсумок візиту Макрона у Китай, м’яко кажучи, не обнадійливий для Франції та ЄС. Я вважаю, що заяви Макрона відображають, що Європа буде втягнута у протистояння Китаю та США, насамперед – економічно", – переконаний політолог.
Зустріч Макрона та Сі: головне
- У четвер, 6 квітня, розпочався триденний візит французького лідера Еммануеля Макрона до Китаю. У Пекіні знову вирішили говорити про війну в Україні, однак називали її "кризою".
- Президенти Китаю та Франції обговорили "українське питання". Макрон та Сі Цзіньпін висловили занепокоєння щодо ситуації в Україні. Президент КНР вкотре заявив, що виступає за мир і перемовини.
- Видання Politico зазначало, що китайський лідер Сі Цзіньпінь ніяк не змінив свою позицію щодо війни Росії проти України після переговорів із французьким президентом Емануелем Макроном. Швидше за все, він ніяк не використає свій вплив на Путіна, щоб вмовити його закінчити війну.
- Аналітики переконані, що Сі Цзіньпін схиляв Макрона до протистояння з США. Мовляв, президент Китаю вважає його найближчим союзником в Європі, з яким він може у майбутньому створити коаліцію для протистояння зі Сполученими Штатами Америки.