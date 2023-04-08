Журналісти пишуть, що Макрон намагався переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна зробити більше для припинення війни. Однак, вочевидь, прогресу не було.

До речі Макрон полетів у Китай не про Україну говорити: які реальні інтереси Франції

Переговори Сі з Макроном включали приватну вечерю та рідкісну зустріч за межами Пекіна. Це свідчить про зусилля Китаю для зміцнення своїх зв’язків з Європою, оскільки відносини зі США різко погіршуються.

На думку експертів, Макрон приїхав до Китаю, щоб переконати пана Сі щодо війни. Однак китайський лідер принаймні публічно зберіг свою хитку позицію. Тому прогресу в перемовинах не вдалось досягти.

Згадок про Росію уникають

У кількох місцях спільної заяви уникають згадок про Росію. Це доводить, що Китай не змінив своєї позиції щодо війни. Китайсько-французька заява містить неприйняття обох країн ядерною війною, але не згадала Росію чи її нещодавню загрозу розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Єдине пряме згадування України було в одному з пунктів. Там мовилось, що "обидві сторони підтримують усі зусилля щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів статуту Організації Об’єднаних Націй".

Франція і Китай закликали сторони "захищати жінок і дітей, жертв конфлікту". Проте щодо цієї теми не згадали, що минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з дітьми.