Аналитики отмечают, что Пекин считает Францию одним из вероятных союзников в Европе, поэтому устроили Макрону "роскошный прием".

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Вероятно, Си Цзиньпин считает президента Франции самым близким союзником в Европе, с которым в будущем он может создать коалицию для "противостояния" с США. В то же время, как отмечает издание, Макрон не смог добиться своей цели во время визита в Китай. Си Цзиньпин не изменил свою риторику по поводу войны в Украине и поддержки России.

В США дипломатические отношения Китая с Францией воспринимаются с долей скепсиса. Источники издания отмечают, что Вашингтон занял "выжидательную позицию".

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что Макрон в Пекине надеется отказать лидера Си Цзиньпина от каких-либо сближений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как прошел визит Макрона в Китай

5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон начал свой трехдневный визит в Китай. 6 апреля лидер Франции встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем. Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.

Добавим, что накануне визита в Китай Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. В ходе которой стороны обсудили важность привлечения Пекина для ускорения завершения войны в Украине.