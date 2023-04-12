В міністерстві закордонних справ Тайваню категорично поставилися до імітацій ударів китайськими військовими. Джозеф Ву закликав світ зробити все, щоб республіка могла оборонятися.
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Тайвань має готуватися до війни
Міністр зазначив, що тайванський уряд розглядає загрозу військової ескалації з боку Пекіна. Джозеф Ву наголосив, що Тайвань повинен готуватися до оборони свого суверенітету.
Китайські лідери мають двічі подумати, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню,
– наголосив голова МЗС.
Він також вважає, що республіка не погодиться віддати свою незалежність Китаю, коли б ця війна сталася.
Китай накопичує зброю біля Тайваню
Китайська народна республіка 8 квітня розпочала триденні військові навчання навколо острову Тайвань, під час яких імітувалися удари й практикувалась блокада острова. Це була відповідь на зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
В останній день навчань 10 квітня, міністерство оборони Китайської Республіки повідомило, що виявило 12 китайських військових кораблів і 91 літак навколо острова. Причому 54 літаки увійшли в південно-західну та південно-східну зону ППО Тайваню. Ця кількість техніки стала найбільшою з жовтня 2021 року.
Очільниця Тайваню засудила військові навчання, заявивши, що Китай використовує взаємодію республіки зі Сполученими Штатами як "привід для спричинення нестабільності в регіоні".
"Хоча навчання Китаю підійшли до кінця, наші військові та команда національної безпеки продовжуватимуть залишатися на своїх постах і захищати країну", – сказала президентка.
Зі свого боку китайська сторона наголосила, що вживатиме рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни і повторила свої претензії щодо острова.
Тайвань є невіддільною частиною території Китаю,
– заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
Пекін попередив, що незалежність Тайваню та мир між протокою є "взаємозаперечними" та звинуватив Тайбей у його підтримці "іноземними силами".
Загострення між Китаєм і Тайванем: останні новини
- Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що США можуть направити війська у Тайвань, якщо Китай атакує острів. Він вважає, що американський народ підтримає надсилання військ, а Конгрес піде за ним.
- Західні аналітики вважають, що у Пекіні ретельно слідкують за перебігом бойових дій російсько-української війни. Власне, ймовірно, Китай вивчає ситуацію для того, аби потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримують США.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс закликав не недооцінювати загарбницькі амбіції Сі Цзіньпіна. У США знають, що голова Китаю наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань у 2027 році.