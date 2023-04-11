Китай провів триденні військові навчання навколо Тайваню – китайські сили вчились брати острів в оточення й гордо заявляли про це. Це трапилося після того, як президентка острова Цай Інвень повернулася зі США, де зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

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Тайванці скупляють нашивки з Сі – Вінні Пухом

Китайські цензори вже давно використовували образи Вінні-Пуха для карикатур лідера КНР Сі Цзіньпіна. Також цей образ часто використовується в тайванських мемах із Сі.

Власник магазину товарів для фанатів Wings Алек Сюй, який вигадав нашивку, продає її у своєму магазині з 2022 року. Проте після того, як тайванське агентство військових новин опублікувало фотографію нашивки на руці пілота, то кількість замовлень значно зросла. Серед охочих її носити як і військові, так і цивільні.

Розробивши цю нашивку, я хотів підняти бойовий дух наших військ,

– сказав Сюй,

Жителі Тайваню готові боротися за свободу

На нашивці зображений розгніваний чорний ведмідь з Формози. Він тримає прапор Тайваню і б'є Вінні-Пуха кулаком під гаслом "Сутичка!". Формозський чорний ведмідь, який зараз під загрозою зникнення, вважається символом тайванської ідентичності. Раніше Тайвань був більш відомий у всьому світі як Формоза. Також на нашивках написано "Борись за свободу".

Фото пілота викликало ажіотаж в мережі. "Пов'язка пілота люта, підірви Пуха!", – пише один із коментаторів. Також у коментарях люди дякують Національній армії за готовність стати на захист країни.

Довідка. Китай заявляє, що демократичний Тайвань є його власною територією, яка "відкололася". І не виключає можливості захоплення острова силою. Натомість Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет, заявляючи, що лише народ може вирішувати своє майбутнє.