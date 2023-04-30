Франция продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Глава государства поблагодарил Макрона за это.
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Зеленский провел переговоры с Макроном
Президент рассказал, что во время разговора с Макроном он поблагодарил его за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции. В ходе переговоров лидеры:
- Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира.
- Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.
Подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае – июне. Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны,
– заметил украинский лидер.
Он добавил, что скорость и конкретность реагирования очень важны, ведь это то, что значительно усиливает наши возможности.
"Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", – подытожил глава государства.
По информации Офиса Президента, разговор лидеров длился более часа. Особое внимание они уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны:
- принять сильные и конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства,
- начать процедуру приглашения Украины в НАТО.
Франция стремится к переговорам России и Украины: коротко
- По информации Bloomberg, внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн будет разрабатывать с главным китайским дипломатом Ван И документ, который должен стать основой для начала переговоров между Украиной и Россией. Однако эти переговоры будут зависеть от успешного контрнаступления ВСУ.
- После визита Макрона в Китай и встречи с Си Цзиньпином 6 апреля лидер Франции сменил свою риторику в отношении США. Он призвал европейцев дистанцироваться от Соединенных Штатов и не вмешиваться в ситуацию относительно Тайваня.
- В то же время скандальное заявление относительно постсоветских стран, которое сделал посол Китая во Франции, также не осталось без внимания. После этого Евросоюз призвал страну признать его персоной нон грата. Соответствующее письмо подписали 80 европейских депутатов.