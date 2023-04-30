Франция продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Глава государства поблагодарил Макрона за это.

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Зеленский провел переговоры с Макроном

Президент рассказал, что во время разговора с Макроном он поблагодарил его за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции. В ходе переговоров лидеры:

Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира.

Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.

Подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае – июне. Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что скорость и конкретность реагирования очень важны, ведь это то, что значительно усиливает наши возможности.

"Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", – подытожил глава государства.

По информации Офиса Президента, разговор лидеров длился более часа. Особое внимание они уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны:

принять сильные и конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства,

начать процедуру приглашения Украины в НАТО.

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