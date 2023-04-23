В інтерв'ю французькому телеканалу посол Китаю у Франції відзначився низкою скандальних заяв. Він заявив, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", а питання Криму є "неоднозначним".

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Європарламент обурений словами китайського посла

Близько 80 депутатів Європарламенту написали спільний лист, закликавши очільницю МЗС Франції Катрін Колонну вислати китайського посла Лю Шайє. Вони наголосили, що "агресивні висловлювання посла порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн-партнерів Франції".

Китай чи будь-яка інша країна не має права ставити під сумнів суверенітет інших. У той час, коли в Європі триває російсько-українська війна, демократичний світ повинен надіслати чіткий сигнал авторитарним країнам, щоб захистити суверенітет наших союзників,

– сказали євродепутати.

Як Шайє кількома реченнями образив низку країн