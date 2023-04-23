В інтерв'ю французькому телеканалу посол Китаю у Франції відзначився низкою скандальних заяв. Він заявив, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", а питання Криму є "неоднозначним".
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Європарламент обурений словами китайського посла
Близько 80 депутатів Європарламенту написали спільний лист, закликавши очільницю МЗС Франції Катрін Колонну вислати китайського посла Лю Шайє. Вони наголосили, що "агресивні висловлювання посла порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн-партнерів Франції".
Китай чи будь-яка інша країна не має права ставити під сумнів суверенітет інших. У той час, коли в Європі триває російсько-українська війна, демократичний світ повинен надіслати чіткий сигнал авторитарним країнам, щоб захистити суверенітет наших союзників,
– сказали євродепутати.
Як Шайє кількома реченнями образив низку країн
- Лю Шайє вважає, що Крим "спочатку був російським". Тож, мовляв, з його окупацією "не все так однозначно". Крім цього, він поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн Східної Європи.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вже відреагував. Він наголосив, що усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, який зафіксований у міжнародному праві.
- Естонія та Литва також відреагували на подібні заяви. Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю, а міністр закордонних справ Литви наголосив, що через ці висловлювання держави Балтії не довіряють Китаю як посереднику у врегулювання війни в Україні. Тим часом у МЗС Франції чекають від Пекіна пояснень, чи відображають слова посла офіційну позицію Китаю.