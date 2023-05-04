Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нииностио выразил надежду, что Швеция также в ближайшее время сможет вступить в НАТО, сообщает 24 Канал. В то же время глава государства заявил, что после Швеции к Альянсу должна присоединиться Украина.

Обратите внимание Украина в ЕС и НАТО: страны Северной Европы сделали судьбоносное заявление

Украина – 33 член НАТО

Владимир Зеленский поздравил Финляндию, которая месяц назад стала частью НАТО и пожелал Швеции как можно скорее завершить процесс вступления, после которого количество членов Альянса возрастет до 32. Однако следующим должен быть Украина.

Украина может и должна стать 33-м членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого в нашей стране,

– подчеркнул президент.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что Украина осознает тот факт, что мы не можем стать частью Североатлантического союза, пока продолжается полномасштабная война с Россией. Однако глава государства подчеркнул, что для политического решения о будущем членстве нашей страны в НАТО нет.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина внесла большой вклад, ослабив угрозу всему миру – российский реваншизм.

Обратите внимание! Процесс присоединения Швеции к НАТО притормозился из-за напряженных отношений с Турцией, пока не планирует ратифицировать протокол о членстве страны в Альянсе. Также протокол не ратифицировала Венгрия.

Украина точно будет частью НАТО

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит в эксклюзивном интервью 24 Канала подчеркнула, что сейчас Украина, к сожалению, не может стать частью НАТО, ведь Статья 5 Североатлантического союза предусматривает коллективную защиту, а в таком случае это означает обязательство союзников непосредственно вступить в конфликт. Однако процедуры вступления без этой статьи в Альянс не предусмотрены.

Несмотря на это, Джулиан Смит уверена, что членство Украины в НАТО – вопрос времени. Представитель США подчеркнула, что Украина сначала должна победить на поле боя и иметь возможность защищать свои территории.