Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что обращать внимание на заявления Пригожина – это не уважать себя. Воспринимать слова "повара Путина" в той парадигме, в которой он выдает подобную информацию, Череватый не советует никому из аналитиков и журналистов.

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Вся надежда армии России – зеки и кадыровцы

Спикер Восточной группировки войск ВСУ уверен, что первопричина всех заявлений Пригожина – это мощная оборона, проводимая Вооруженными Силами Украины.

Нанеся им невероятные потери и по сути уничтожив ЧВК "Вагнер", они спровоцировали истерику Пригожина. Он понимает, что взяв перед военно-политическим руководством страны-агрессора определенные обязательства, не может их выполнить, так как нет пополнения в личном составе из российских тюрем,

– подчеркнул Череватый.

Ведь каждый день оккупанты теряют огромные силы. За последние сутки погибли 157 захватчиков на Бахмутском направлении и среди них большинство – вагнеровцы.

Понятно, что восполнить такие ежедневные потери – проблема. Поэтому Пригожин и делает эпатажные заявления, чтобы максимально сбросить с себя вину за неспособность выполнить, взятые на себя обязательства. И потому они начали с Кадыровым эту "мыльную оперу",

– отметил собеседник.

Если посмотреть на эту ситуацию шире, то получается, что вся надежда "второй армии мира" возлагается на зеков, по сути, организованную преступную группировку, и на группировку национальной республики.

Сергей Череватый рассказал об истинной причине заявлений Пригожина: смотрите видео

Раньше был снарядный безлимит

Он рассказал, что на Лимано-Купянском направлении, где представлены в первую очередь вооруженные силы агрессора, гораздо меньшая активность врага – за сутки там произошло только 5 боесоприкосновений. Но там враг больше использует средства поражения – произошло 503 обстрела и 12 авианалетов.

Там 32 оккупанта погибли и 80 получили ранения. Цифры несколько меньше,

– отметил спикер.

Череватый также опроверг заявление Пригожина о "снарядном голоде" на Бахмутском направлении, из-за которого он якобы и хочет вывести оттуда ЧВК "Вагнер".

Это абсолютная ложь. Ежесуточно оккупанты в нашей операционной зоне используют более 25 тысяч снарядов. Если бы у нас был такой "снарядный голод", мы бы уже в Москве были,

– уверен Сергей Череватый.

Он предположил, что, возможно, вагнеровцы несколько ограничены по сравнению с тем, когда раньше у них снарядный безлимит. Но и сейчас Пригожин более чем достаточно обеспечен артиллерийской и авиационной поддержкой.

Что заявил Евгений Пригожин