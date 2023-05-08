Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, россияне даже изменили тактику штурмов, из-за больших потерь.

Смотрите также Или для россиян уже не важен Бахмут: Череватый разбил вражеские заявления

Жорин заявил, что россияне настолько хотят успеть до 9 мая, что не гнушаются какими-либо доступными методами. Не щадя личный состав, они отправляют на штурм миксированные группы, куда входят одновременно и вагнеровцы, и регулярные войска русской армии.

Это связано с большими потерями среди личного состава, но это их не останавливает. У них совершенно больное желание захватить город до 9 мая. Однако у них ничего не получится,

– подчеркнул военный.

Максим Жорин о ситуации в Бахмуте: смотреть видео

Жорин добавил, что российская армия использует всю номенклатуру боеприпасов: от осколочно-фугасных до запрещенных – шрапнели, фосфор и т.д. Также их заявления о "снарядном голоде" не больше, чем внутренние споры. Россияне используют против украинских защитников все доступные средства ведения войны.

Ситуация на фронте: главное