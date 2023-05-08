Про це 24 Каналу Ігор Романенко – військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант. За його словами, Пригожин би не вивів вагнерівців без наказу міноборони. Втім те, що бойовики все ж залишаються у місті, не суттєво покращує загальну ситуацію для Росії.

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"Подарунку не буде"

На Бахмутському напрямку бойовики з ПВК "Вагнера" намагаються покращити свою ситуацію в останню добу до завтрашньої сакральної дати для росіян. Успіху окупанти в цьому не досягають.

На півдні наші (військові – 24 Канал) відсунули їх контратаками від траси з Константинівки через Іванське. На півночі за минулу ніч завдали ударів з HIMARS та снайперськими групами. Дуже активно наші оборонці там відпрацювали,

– повідомив Ігор Романенко.

Попри те, що за останній час російські загарбники застосували у Бахмуті такого забороненого озброєння як вогнемети ТОС-1 та фосфорні бомби, суттєвих змін загальної ситуації не відбулося. Навпаки – Збройні Сили України відсовують окупантів на півночі та на півдні.

"Подарунку від Пригожина не буде (до 9 травня – 24 Канал). І він виконуватиме завдання там, поки від нього не залишаться ріжки та ніжки", – підкреслив військовий експерт.

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Політичні амбіції Пригожина

Крім того, варто згадати, що нещодавно між ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу розгорівся скандал через "снарядний голод" у вагнерівців у Бахмуті. Всі заяви "кухаря Путіна" радше мають не так військову, як військово-політичну перспективу.

В цьому я бачу виставу. Він думає наперед, чим поразка в Бахмуті може для нього обернутися. Пригожин замислюється, коли буде наступ з нашого боку і, мабуть, прогнозує, що нічого гарного для нього очікувати не варто. Тому й страхується відповідними заявами,

– зазначив Романенко.

Хоч наступальних дій Збройних Сил України ще не було, але Євгєній Пригожин пророкує поразку через відсутність достатньої кількості боєприпасів та живої сили для ПВК "Вагнера". Зокрема, тому він й передав частину флангів військам регулярної армії й розіграв виставу з Рамзаном Кадировим про заміну вагнерівців підрозділами "Ахмату".

"Тут більше пропагандистського елементу ніж питань про забезпечення бойових дій", – підсумував військовий експерт.

На думку Романенка, Пригожин нікуди б не вивів своїх бойовиків із Бахмута, якби для цього не дали відповідного наказу.

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