Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, действия россиян сложно назвать серьезными или угрожающими.

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Как оккупанты чувствуют себя на Юге перед контрнаступлением

Оккупанты пытаются демонстрировать видимость активной подготовки к обороне оккупированных территорий.

Они создают эффекты наращивания собственного присутствия путем ротации из одного района в другой,

– заметила она.

По ее словам, то количество техники и личного состава подконтрольно украинским силам.

Россияне стягивают свои последние мощности на Джарылгач для проведения дополнительных тренировок, осуществления эффекта милитаризации острова.

"Они понимают, что передвигаться у левого берега для них крайне опасно", – подчеркнула Гуменюк.

Так что россияне пытаются находить для себя более глубокие позиции для обустройства мест дислокации.

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