Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов. Он добавил, что со временем в Крыму будет происходить много "интересных" событий.
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Россияне готовятся к обороне в Крыму
На территории временно оккупированного Крыма россияне готовятся к обороне, поэтому "перерыли" многие пляжи на полуострове.
По мнению Самойлова, российские захватчики изуродовали около 40 – 50% крымских пляжей. Враг пытается проработать все возможные варианты наступления ВСУ, даже самые нелепые.
Российская армия готовится к высадке десанта на море, поэтому строит фортификационные постройки на пляжах. Оккупанты укрепляют север и центр Крымского полуострова.
Обо всех действиях врага нам известно благодаря огромной сети партизан. Относительно Крыма мы находимся на шаг впереди россиян, планирующих оборонительные действия,
– сказал боец ВСУ.
Как армия России в оккупированном Крыму готовится к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео
Будет много интересного
Самойлов рассказал, что в ближайшее время "бавовни" в Крыму будет больше. Российское военное руководство понимает, что ВСУ приближаются, поэтому перебазируют технику.
В частности, с военного аэродрома в Новофедоровке большинство самолетов перебазировали на материк в город Анапа Краснодарского края. В Новороссийск переплыли несколько кораблей из Севастополя из Черноморского флота.
"Россияне понимают, что об основных их базах известно абсолютно все: от места их расположения и до того, где вокруг них стоят системы ПВО и как их обходить", – добавил Самойлов.
Какая ситуация на фронте: последние события
- В течение 24 мая россияне снизили интенсивность боев в пригороде Бахмута. ВСУ совершают контрнаступательные действия и занимают передовые позиции в самом Бахмуте.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российская профессиональная армия фактически уничтожена, поэтому в ход идет все: "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), территориальные войска, другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига", роты "Шторм-Z".
- По состоянию на 25 мая Вооруженные Силы ликвидировали еще 500 оккупантов. Вообще украинские защитники уничтожили более 205 тысяч русских оккупантов.