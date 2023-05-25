Об этом 24 Каналу сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый. По его словам, нынешняя группировка противника очень сегментированная, а боевой дух – подавлен.
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"Российская профессиональная армия практически уничтожена, поэтому оккупантам приходится постоянно искать замену личному составу. Подразделения укомплектованы мобилизованными, поэтому группировка очень сегментирована", – сказал Череватый.
ВСУ практически уничтожили профессиональную российскую армию: смотрите видео
Кем Россия заменяет уничтоженных оккупантов
Спикер ВСУ подчеркнул, что российская профессиональная армия фактически уничтожена, поэтому в ход идет все:
- "Боевой армейский резерв страны" (БАРС);
- территориальные войска;
- другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига";
- роты "Шторм-Z".
Череватый добавил, что мобилизованные россияне активно сдаются в плен. За сутки может быть 10 – 15 человек. В частности, за последние сутки обменный фонд пополнился на четырех оккупантов из лиманского направления.
Россия несет бешеные потери
- По состоянию на 25 мая украинские военные уничтожили еще 500 оккупантов. В общей сложности уже ликвидировано более 205 тысяч российских захватчиков.
- В частности, под Бахмутом погибло не менее 20 тысяч российских военных. Спикер ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что за полгода это огромные потери.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что вагнеровцы покинули пригород Бахмута. ВСУ контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".