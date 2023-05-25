Об этом 24 Каналу сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый. По его словам, нынешняя группировка противника очень сегментированная, а боевой дух – подавлен.

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"Российская профессиональная армия практически уничтожена, поэтому оккупантам приходится постоянно искать замену личному составу. Подразделения укомплектованы мобилизованными, поэтому группировка очень сегментирована", – сказал Череватый.

ВСУ практически уничтожили профессиональную российскую армию: смотрите видео

Кем Россия заменяет уничтоженных оккупантов

Спикер ВСУ подчеркнул, что российская профессиональная армия фактически уничтожена, поэтому в ход идет все:

  • "Боевой армейский резерв страны" (БАРС);
  • территориальные войска;
  • другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига";
  • роты "Шторм-Z".

Череватый добавил, что мобилизованные россияне активно сдаются в плен. За сутки может быть 10 – 15 человек. В частности, за последние сутки обменный фонд пополнился на четырех оккупантов из лиманского направления.

Россия несет бешеные потери

  • По состоянию на 25 мая украинские военные уничтожили еще 500 оккупантов. В общей сложности уже ликвидировано более 205 тысяч российских захватчиков.
  • В частности, под Бахмутом погибло не менее 20 тысяч российских военных. Спикер ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что за полгода это огромные потери.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что вагнеровцы покинули пригород Бахмута. ВСУ контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".