Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что у россиян недостаточно ресурсов для полноценной атаки ни на одном из направлений.

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В приоритете оборона

Враг может попытаться атаковать разве что по направлению Бахмута, Марьинки и Угледара. Однако Нарожный убежден, что российская армия не имеет мощной наступательной группировки, которая сможет прорвать оборону ВСУ.

Россия может забрасывать "мясными волнами", но полноценную огромную атаку ни на каком направлении сделать не сможет,

– сказал военный эксперт.

Действия врага свидетельствуют о подготовке к обороне. В первую очередь, на южном направлении, ведь там россияне построили огромную сеть оборонительных сооружений.

"Танковые холмы, минные поля и разные инженерные сооружения. Россияне готовятся к глухой обороне", – добавил Нарожный.

Военный эксперт рассказал о подготовке россиян к "глухой" обороне: смотрите видео

Ситуация на Купянском и Авдеевском направлениях

На Купянском направлении враг делает напрасные попытки отбросить наши войска за реку.

На Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины наступают и вытесняют оккупантов. Авдеевка – ближайшее место к Донецку, из которого можно держать под артиллерийским контролем весь Донецк и его окрестности.

Возле Авдеевки и Донецка располагается Ясиноватая – это огромный железнодорожный узел, рядом с которым расположена Горловка. Также украинские бойцы успешно идут в сторону городка Спартак, оккупированного с 2014 года.

Ситуация на Авдеевском направлении: последние события