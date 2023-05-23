Во вторник, 23 мая, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко констатировал, что враг нанес авиаудар по многоквартирному дому в Авдеевке. Из-за этого по меньшей мере два человека пострадали (информация по состоянию на 13:00).

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Больше о пострадавших

Впоследствии ситуацию прокомментировал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что 9 этажей здания были разрушены до фундамента.

Также чиновник подтвердил, что два человека ранены – среди них есть женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что под завалами находятся два человека, но может быть в общей сложности до пяти человек.

Последствия обстрела Авдеевки / фото главы Донецкой ОВА Кириленко

Как отметил Кириленко, российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город.

Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает российское нашествие. В своем стремлении ее покорить оккупанты прибегают к тактике выжженной земли. И люди, которые там остаются, а это более 1 700 человек, ежедневно подвергают себя смертельной опасности,

– написал Кириленко.

Кроме того, он отметил, что возможности и средства для эвакуации существуют, и призвал людей не оставаться в населенном пункте из-за постоянной опасности.

Обратите внимание! Этим авиаударом Россия еще раз доказала, что законы и обычаи ведения войны для нее – "пустое место". В частности, глава Авдеевской ГВА констатировал, что ни одно преступление россиян не останется безнаказанным.

Последний массированный обстрел