Глава ГСЧС Сергей Крук рассказал о последствиях ужасной ночной атаки. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавший.
Важно Ночью враг атаковал Украину 16 ракетами и 20 дронами: сколько удалось сбить
Россия обстреляла спасательную часть в Днепре
Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть. Разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. К сожалению, в результате атаки пострадал один спасатель.
Последствия атаки по Днепру / фото Сергея Крука
Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм нормы Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали! Россия – государство террорист!
– подчеркнул Крук.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что повреждения получил аварийно-спасательный отряд ГСЧС. Фактически 4-этажное здание было уничтожено.
"Досадно, что уничтожен спецтранспорт", – сказал глава региона в эфире национального телемарафона.
Россия атаковала спасательную часть: смотрите видео
Ракетная и дроновая атака Украины 22 мая: все, что известно
- Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты в Днепре. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов. Также было зафиксировано 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
- Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed".
- В ОВА сообщали, что в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина – он в больнице в состоянии средней тяжести.
- В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БпЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. В результате этого пострадали 7 человек.
- В результате атаки также уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса.
- Также задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.
- Кроме этого, попадание есть по частному предприятию в Днепре – там повреждены 3 здания.
- Кстати, во Львове также распространяли информацию, что якобы в городе слышали взрывы. Однако мэр Андрей Садовый отметил, что в городе и области не было взрывов. Распространяемая информация не соответствует действительности.