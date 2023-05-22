Ночная атака осуществлялась 16 ракетами разных типов. Также было зафиксировано 20 ударных дронов "Shahed-136/131".

Важно Днепр испытал мощную атаку врага, но выдержал ее: первая информация от ОВА

Что известно о ночной атаке Украины 22 мая

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты в Днепре. В общем враг выпустил:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Во время ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed".

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил за боевую работу подразделения ПВО воздушных командований "Восток" и "Юг".

Все, что могли – уничтожили! Ждем усиления нашей противовоздушной обороны от наших партнеров, в частности, средств против баллистических ракет!

– отметил Олещук.

В Херсонской области "минуснули" вражеский Су-35

В Воздушных силах подтвердили, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" понес российский истребитель Су-35. Сейчас обстоятельства утилизации российского самолета уточняются.

На Днепропетровщине есть прилеты