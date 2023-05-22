Ночная атака осуществлялась 16 ракетами разных типов. Также было зафиксировано 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
Важно Днепр испытал мощную атаку врага, но выдержал ее: первая информация от ОВА
Что известно о ночной атаке Украины 22 мая
Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты в Днепре. В общем враг выпустил:
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;
- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области;
- 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.
Во время ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed".
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил за боевую работу подразделения ПВО воздушных командований "Восток" и "Юг".
Все, что могли – уничтожили! Ждем усиления нашей противовоздушной обороны от наших партнеров, в частности, средств против баллистических ракет!
– отметил Олещук.
В Херсонской области "минуснули" вражеский Су-35
В Воздушных силах подтвердили, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" понес российский истребитель Су-35. Сейчас обстоятельства утилизации российского самолета уточняются.
На Днепропетровщине есть прилеты
- В ОВА сообщали, что в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина – он в больнице в состоянии средней тяжести.
- Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса.
- Также попадание произошло по частному предприятию в Днепре – там повреждены 3 здания.
- В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. В результате этого пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.
- Кроме этого, задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается.