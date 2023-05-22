Нічна атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів. Також було зафіксовано 20 ударних дронів "Shahed-136/131".

Важливо Дніпро зазнав потужної атаки ворога, але витримав її: перша інформація від ОВА

Що відомо про нічну атаку України 22 травня

Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Дніпрі. Загалом ворог випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Протягом нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував за бойову роботу підрозділам ППО повітряних командувань "Схід" та "Південь".

Усе, що могли – знищили! Чекаємо на підсилення нашої протиповітряної оборони від наших партнерів, зокрема, засобів проти балістичних ракет!

– зазначив Олещук.

На Херсонщині "мінуснули" ворожий Су-35

У Повітряних силах підтвердили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35. Наразі обставини утилізації російського літака уточнюються.

На Дніпропетровщині є прильоти