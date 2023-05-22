Нічна атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів. Також було зафіксовано 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
Важливо Дніпро зазнав потужної атаки ворога, але витримав її: перша інформація від ОВА
Що відомо про нічну атаку України 22 травня
Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Дніпрі. Загалом ворог випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.
Протягом нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував за бойову роботу підрозділам ППО повітряних командувань "Схід" та "Південь".
Усе, що могли – знищили! Чекаємо на підсилення нашої протиповітряної оборони від наших партнерів, зокрема, засобів проти балістичних ракет!
– зазначив Олещук.
На Херсонщині "мінуснули" ворожий Су-35
У Повітряних силах підтвердили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35. Наразі обставини утилізації російського літака уточнюються.
На Дніпропетровщині є прильоти
- В ОВА повідомляли, що у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік – він у лікарні у стані середньої тяжкості.
- Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.
- Також влучання сталося по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечені 3 будівлі.
- В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети. Внаслідок цього постраждали 7 осіб. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.
- Окрім цього, зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто. Обстеження території триває.