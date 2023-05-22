Внаслідок прильотів є постраждалі. Наразі їх госпіталізували до лікарні.

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Скільки знищено дронів та ракет на Дніпропетровщині

Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.

Є прильоти

У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Також влучання сталося по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечені 3 будівлі.

Окрім цього, в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Внаслідок цього постраждали 7 осіб. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

Наслідки атаки по Дніпропетровщині / фото Сергія Лисака

Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто. Обстеження території триває,

– зазначив глава регіону Сергій Лисак.