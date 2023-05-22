Очільник Обласної військової адміністрації регіону Сергій Лисак повідомив у телеграмі, що Сили оборони вправно виконали свою роботу. "Ми витримали атаку", – наголосив він.
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Дніпро зазнав потужної атаки ворога вночі 22 травня
О 04:25 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив повідомлення з першою офіційною інформацією про атаку росіян на регіон.
Завдяки Силам оборони ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану,
– написав він.
Дещо раніше, о 3:44, Лисак просив мешканців області зберігати спокій та залишатися в укриттях до кінця тривоги. Власне, тривогу оголосили на Дніпропетровщині ще о 2.28.
За твердженнями моніторингових пабліків у соцмережах, регіон, попередньо, зазнав комбінованої атаки ворога із застосуванням ракет Х-22, Х-101/555 та "Шахедів". О 04.05 у Дніпропетровській області оголосили відбій. Утім, тривога в усіх інших областях станом на 4.40 триває.
Що цікаво, міська влада поставилася до атаки навіть із відносним гумором. Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов наразі обмежився таким коментарем: "Поліз за ковбасою в холодильник…Чому завжди після обстрілів хочеться їсти?"
Зауважмо, увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. В епіцентрі опинилося селище Циркуни. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.