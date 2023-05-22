В результате прилетов есть пострадавшие. В настоящее время их госпитализировали в больницу.

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Сколько уничтожено дронов и ракет на Днепропетровщине

Этой ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты.

Есть прилеты

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса.

Также попадание произошло по частному предприятию в Днепре – там повреждены 3 здания.

Кроме этого, в Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. В результате этого пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.

Последствия атаки по Днепропетровщине / фото Сергея Лысака

Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается,

– отметил глава региона Сергей Лысак.

Предыдущая мощная атака на Днепропетровщину