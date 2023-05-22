Голова ДСНС Сергій Крук розповів про наслідки жахливої нічної атаки. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалий.

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Так, вночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. На жаль, внаслідок атаки постраждав один рятувальник.

Наслідки атаки по Дніпру / фото Сергія Крука

Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм норми Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі! Росія – держава терорист!

– наголосив Крук.

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