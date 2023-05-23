У вівторок, 23 травня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко констатував, що ворог завдав авіаудару по багатоквартирному будинку Авдіївки. Через це щонайменше дві людини постраждало (інформація станом на 13:00).
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Більше про постраждалих
Згодом ситуацію прокоментував голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він наголосив на тому, що 9 поверхів будівлі було зруйновано до фундаменту.
Також посадовець підтвердив, що дві людини поранено – серед них є жінка, яка у важкому стані. Він додав, що під завалами перебуває дві людини, але може бути загалом до п'яти осіб.
Наслідки обстрілу Авдіївки / фото глави Донецької ОВА Кириленка
Як зазначив Кириленко, російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто.
Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує російську навалу. У своєму прагненні її підкорити окупанти вдаються до тактики випаленої землі. І люди, які там залишаються – а це понад 1 700 осіб, – щоденно наражають себе на смертельну небезпеку,
– написав Кириленко.
Окрім того, він зазначив, що можливості й засоби для евакуації людей існують та закликав людей не залишатись у населеному пункті через постійну небезпеку.
Останній масований обстріл
- Слід сказати, що Росія не лише завдає точкових ударів по певних житлових об'єктах, а й час від часу здійснює масовані обстріли українських міст.
- Власне, у ніч проти 22 травня окупанти випустили декілька десятків повітряних цілей по Дніпру, через що постраждали люди та є руйнування інфраструктури.
- Також внаслідок обстрілу, зокрема, постраждала рятувальна частина. Як відомо, атаки на такі об'єкти є порушенням Женевської конвенції та всіх мислимих і не мислимих морально-етичних норм.