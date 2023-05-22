Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в медіацентрі "Україна − Укрінформ" розповів про стан пораненого рятувальника.
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Внаслідок атаки постраждав працівник ДСНС
Лукашук розповів, що серед поранених внаслідок обстрілу Дніпра є 27-річний працівник ДСНС. Рятувальника госпіталізували до лікарні, йому роблять операцію.
Є поранені. Один із поранених – працівник ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено пожежну частину ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію,
– сказав він.
Микола Лукашук також повідомив, що є падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені приватні домоволодіння і п'ятиповерхові будинки – 7 людей зазнали поранень. З них 2 жінки зараз у лікарні, а 5 лікуються вдома амбулаторно.
Що відомо про обстріл Дніпра 22 травня
- Вночі 22 травня росіяни атакували Дніпропетровську область. Там сили ППО збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети. "Шахіди" вдалось збити всі, проте були влучання ракетами.
- Через обстріли області пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі. Поранень зазнали 8 людей, 3 з них госпіталізували: двох жінок та рятувальника.