Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в медіацентрі "Україна − Укрінформ" розповів про стан пораненого рятувальника.

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Внаслідок атаки постраждав працівник ДСНС

Лукашук розповів, що серед поранених внаслідок обстрілу Дніпра є 27-річний працівник ДСНС. Рятувальника госпіталізували до лікарні, йому роблять операцію.

Є поранені. Один із поранених – працівник ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено пожежну частину ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію,

– сказав він.

Зверніть увагу! Обстріл підрозділу ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції та всіх норм Міжнародного права.

Микола Лукашук також повідомив, що є падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені приватні домоволодіння і п'ятиповерхові будинки – 7 людей зазнали поранень. З них 2 жінки зараз у лікарні, а 5 лікуються вдома амбулаторно.

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