Деток эвакуировали из села Новобахмутовка Очеретинской громады. Их родители до последнего были против.
Важно "Не хочется больше рисковать": из Ямполя вывезли семью с 5 детьми, потерявшую отца
Из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов
Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Родители отказывались уезжать. Передумать их заставил мощный прилет на территорию населенного пункта.
Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и прикрывали уши руками. Как вот это прилетело – решили эвакуироваться,
– рассказала мама детей.
Правоохранители отметили, что братиков вместе с родителями доставили к родственникам подальше от линии фронта. Специальные детские бронежилеты и бронированное авто обеспечивали безопасность поездки.
Из-под Авдеевки эвакуировали двух братиков / фото полиции
Эвакуация из горячих точек
- Недавно "Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.
- Также спецэкипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От российских обстрелов малыши прятались в шкафу.
- Еще раньше "Белые Ангелы" эвакуировали из Нью-Йорка многодетную семью. В частности, мать и всех ее детей: 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близнецов Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика. Власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области.
- Кроме этого, "Белые ангелы" вывезли из Авдеевки еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали уехать полгода.